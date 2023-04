Comment se débarrasser des pellicules dans les cheveux

Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est probablement déjà arrivé d'avoir des pellicules dans les cheveux. Celles-ci finissent toujours par tomber sur les épaules alors qu'on porte un vêtement foncé, et ce, exactement au moment où il ne faut pas. Dans cet article, on vous dit tout sur les différentes causes de pellicules, comment s'en débarrasser et surtout, comment les éviter.

Bien qu'elles soient totalement inoffensives, les fameuses pellicules peuvent parfois être gênantes tant chez l'homme que chez la femme. Les pellicules touchent plus de 50% de la population.

Règle générale, la présence petits flocons blancs n’a rien à voir avec l’hygiène d'une personne. Même en se lavant les cheveux sur une base quotidienne, certains individus peuvent avoir le cuir chevelu qui gratte pour différentes raisons, notamment à cause des pellicules.

C'est quoi les pellicules dans les cheveux

Les pellicules sont en réalité de petits morceaux de peaux mortes du cuir chevelu, des squames . Ces dernières proviennent d’un dérèglement, plus exactement d’une accélération du cycle des cellules épidermiques.

Généralement, les nouvelles cellules du cuir chevelu se forment et éliminent les cellules mortes en près d’un mois, soit environ 28 jours. Chez certaines personnes, ce cycle dure moins de 10 jours.

Les cellules mortes, expulsées prématurément par les nouvelles cellules, s’entremêlent et forment de fines lamelles de peau qui deviennent ensuite des pellicules.

Shutterstock

On retrouve ces petits bouts de peau disgracieux partout, c'est-à-dire dans les cheveux, sur les vêtements, sur la taie d’oreiller, dans les brosses à cheveux, etc.

Les différentes causes des pellicules

On ignore les raisons exactes du développement important des pellicules chez certaines personnes. Cependant, on sait qu’un organisme microscopique, le pityriasis, en serait le responsable.

Généralement inactif, celui-ci s’active pour une raison encore inconnue à ce jour sur certains cuirs chevelus. C’est d'ailleurs lui qui est responsable de l’accélération anormale du renouvellement du cuir chevelu.

De plus, on relève de nombreuses causes et facteurs de risques susceptibles d’accentuer ce phénomène :

l’excès de sébum

un lavage des cheveux ou des brushing trop fréquents

un grattage intempestif en cas de démangeaisons au niveau du cuir chevelu

le stress et/ou l'anxiété

des excès alimentaires et/ou une mauvaise alimentation

le tabagisme

un coup de froid

la fatigue

un trouble hormonal

un shampoing trop décapant favorisent l’accélération du cycle épidermique et entraînent la chute de pellicules

certaines maladies de la peau (ex : dermite séborrhéique ou psoriasis)

Shutterstock

Comment se débarrasser des pellicules

Bien que souvent chroniques, les pellicules peuvent être traitées. Essayez en premier lieu un shampooing non médicamenteux, en massant vigoureusement le cuir chevelu et en le rinçant bien.

L'application fréquente de shampooing retire les squames, réduit la quantité d'huile et prévient l'accumulation de cellules cutanées mortes.

S'il n'y a pas d'amélioration, des shampooings spéciaux antipelliculaires peuvent donner de bons résultats.

Le mode d'emploi dépend du shampooing utilisé. Certains sont à utiliser quotidiennement, alors que d'autres s'utilisent une ou deux fois par semaine.

Shutterstock

Lorsque vous choisissez un shampooing en vente libre, recherchez les agents antipelliculaires tels que le kétoconazole, le sulfure de sélénium, l'acide salicylique, le sulfure, le goudron ou le zinc pyrithione. Vous devrez peut-être faire quelques essais avant de trouver celui qui vous convient.

Si les préparations en vente libre ne permettent pas d’améliorer votre condition au bout de 2 semaines ou si les symptômes s'aggravent, envisagez une consultation médicale.

Le médecin peut prescrire une lotion aux corticostéroïdes, qui peut être appliquée sur le cuir chevelu.

N'utilisez jamais longtemps les corticostéroïdes sans avoir consulté le médecin : ils peuvent amincir la peau et causer d'autres effets indésirables.

Comment prévenir l'apparition des pellicules

Pour aider à maîtriser les pellicules, lavez-vous les cheveux fréquemment, réduisez votre niveau de stress, essayez de réduire la quantité de produits que vous mettez dans vos cheveux (par exemple les gels et les aérosols) ou de cesser d’en utiliser totalement et suivez un régime alimentaire équilibré.

La bonne nouvelle dans tout ça? Il existe une foule de produits sur le marché pouvant traiter ce problème capillaire.