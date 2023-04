Les 5 festivals les plus attendus de l'été au Québec

La saison estivale ne serait pas la même sans l'ambiance festive qui règne aux quatre coins du Québec. La richesse des festivals contribue à l'effervescence et au rayonnement de la culture québécoise. Pour ne rien manquer, voici un tour d'horizon de la programmation des festivals les plus attendus de l'été 2023.

Les festivals les plus attendus de l'été :

1. Festival Osheaga, Montréal

Pendant un week-end complet, le parc Jean-Drapeau vibre au rythme des artistes d'ici et d'ailleurs. Grâce à sa géolocalisation stratégique, le festival permet de faire rayonner différents styles musicaux, en même temps, d'un bout à l'autre du parc. Parmi les artistes de renom international, le festival compte dans sa programmation Rüfüs Du Sol, Billie Ellish et Kendrick Lamar. Certains des meilleurs artistes québécois se donneront aussi en spectacle. La programmation convie notamment Alicia Moffet, Milk & Bone et Sarahmée.

Quand? Du 4 au 6 août 2023

Où? Parc Jean-drapeau

Billeterie : www.osheaga.com

Facebook : OSHEAGA

2. Festival d'été de Québec, Québec

Véritable tradition, le Festival fait vibrer la ville de Québec pendant 11 jours consécutifs. Ce grand événement réunit les artistes les plus populaires du moment sur la scène principale, située sur les plaines d'Abraham. Les têtes d’affiche qui seront sur la scène des plaines d’Abraham sont les Foo Fighters, Vance Joy, Green Day, Pitbull, Lana Del Rey et Imagine Dragons.

Quand? Du 6 au 16 juillet 2023

Où? Plaines d’Abraham

Billeterie : www.feq.ca/

Renaud Philippe | 6 juillet 2019 | Scène Bell sur les Plaines

3. Le Festif! de Baie-Saint-Paul, Charlevoix

Au mois de juillet, Charlevoix prend des airs de fête avec l'arrivée du Festif!, un événement musical qui rassemble les meilleurs artistes de chez nous. C'est le centre-ville de Baie-Saint-Paul qui, chaque année, accueille les spectacles. Pour la saison 2023, le festival reçoit notamment Daniel Bélanger, Amyl and The Sniffers et Les Trois Accords.

Quand? Du 20 au 23 juillet 2023

Où? Baie Saint-Paul

Billeterie : www.lefestif.ca

Facebook : Le Festif!

4. Cigale, Québec

Pendant deux jours consécutifs, les festivaliers se retrouvent sur la plage de la baie de Beauport pour profiter de l'ambiance musicale, gastronomique et dansante. Cet événement met en vedette des artistes issus de la scène rock alternatif et électro-pop-folk, tel que X Ambassadors, Lost Frequencies, Ziggy Albert, Busty and the Bass, Hollow Coves, Radio Radio, Preston Pablo et Lydia Képinski.

Quand? Le 12 et 13 août 2023

Où? Baie de Beauport

Billeterie : www.cigalequebec.com

Facebook : Cigale

5. Festival en chanson de Petite-Vallée, Gaspésie

Pour sa 40e édition, le Festival en chanson de Petite-Vallée réunit sur scène Ariane Roy, Gab Bouchard, Guylaine Tanguay, Caroline Savoie et plusieurs autres artistes québécois. Pendant 10 jours, la magnifique région de Petite-Vallée brillera de mille feux!

Quand? Du 28 juillet au 5 août 2023

Où? Petite-Vallée

Billeterie : www.festivalenchanson.com