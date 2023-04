[RECETTE] Un gâteau aux bananes double chocolat sans gluten ni produits laitiers

Connaissez-vous des personnes intolérantes au gluten ou au lactose? Avez-vous des collègues allergiques aux noix ou des amis végétaliens?

Quand vient le temps de cuisiner pour ceux qu’on aime, on souhaite préparer un repas à la fois savoureux et qui plaira à tous. Toutefois, si l'on doit substituer certains ingrédients par des produits sans allergènes, il peut nous arriver de ne pas toujours savoir par où commencer ni comment s'y prendre.

Pour nous inspirer, le chef Jonathan Garnier s’est rendu dans l’un des 11 supermarchés santé Avril du Québec afin de découvrir leur vaste choix de produits sans allergènes et ceux de leur marque maison . Il en a aussi profité pour remplir son panier des ingrédients nécessaires à sa recette.

Gâteau aux bananes double chocolat sans gluten ni produits laitiers

Rendement : 1 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 60 minutes

Ingrédients

La garniture

2 bananes, coupées en rondelles

30 ml (2 c. à soupe) de beurre végétal

60 ml (4 c. à soupe) de sucre de canne

125 ml (1/2 tasse) de rhum

Préparation

Étape 1 : préchauffez le four en plaçant la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2 : dans un bol, à l’aide d’un batteur à main, fouetter les œufs, puis incorporer le beurre et le sucre de canne.

Étape 3 : une fois le mélange homogène, incorporer le yogourt, la vanille, le sel et les bananes écrasées.

Étape 4 : incorporer progressivement la farine, le cacao, le bicarbonate et la poudre à pâte.

Étape 5 : ajouter les pépites de chocolat dans le mélange.

Étape 6 : dans un moule à gâteau préalablement beurré, verser la préparation et laisser cuire au four pendant 55 minutes.

Étape 7 : dans une poêle chaude, faire fondre le beurre, ajouter le sucre de canne et laisser le tout fondre et se mélanger.

Étape 8 : ajouter les bananes puis le rhum et laisser compoter pendant 2 minutes.

Étape 9 : démouler le gâteau et sur le dessus, répartir les bananes au rhum.

Cuisiner sans allergènes : simple, amusant et bénéfique !

Courtoisie: Avril Supermarché Santé

En plus de ses produits naturels et biologiques, la chaîne québécoise Avril propose une grande sélection de produits sans allergènes. Que ce soient des produits sans gluten, sans lactose ou sans produit laitier (pour ne nommer que ceux-là), des produits exempts des principaux allergènes, ou encore une foule d’options végétaliennes.

Il s’agit donc d’une destination de choix pour toutes les personnes ayant des allergies, des intolérances ou un régime alimentaire précis, pour celles qui souhaitent ajouter de la variété à leur alimentation (que ce soit en cuisinant certaines recettes à base de protéines végétales, par exemple) ou qui désirent élargir leur horizon en découvrant de nouveaux produits sains!

Après tout, cuisiner des repas à la fois inclusifs et diversifiés nous permet non seulement d’enrichir nos pratiques alimentaires et de nous amuser, mais ça nous offre aussi la chance d’observer si certains groupes d’aliments peuvent avoir un impact sur notre organisme – notamment au niveau de notre digestion ou de notre niveau d’énergie – et d’apporter certains ajustements par la suite pour se sentir mieux au quotidien.

