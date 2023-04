[RECETTE] Un succulent plat de pâtes fraîches simple et savoureux préparé par Jonathan Garnier

Tout le monde, des petits aux grands, aime les pâtes ! Et pour cause : en plus d’être simples à cuisiner, elles sont réconfortantes et nourrissantes.

Vous souhaitez faire changement de vos traditionnelles recettes de pâtes, mais vous manquez de temps pour en élaborer de nouvelles ? Pourquoi ne pas cuisiner à partir de produits déjà préparés ?

Pour vous donner quelques idées, le chef Jonathan Garnier s’est rendu dans l’une des 11 succursales de la chaîne de supermarchés santé Avril . En plus de garnir son panier des aliments nécessaires à sa recette, il en a aussi profité pour découvrir les produits de leur marque maison Avril naturellement , à partir desquels il s’est inspiré pour créer son plat.

PÂTES AU POULET DE CORNOUAILLES

Portions : 4 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : environ 65 minutes

Ingrédients

Préparation

Étape 1 : préchauffer le four et mettre la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2 : dans une rôtissoire, ajouter les oignons, les poivrons, l’ail, le sirop d’érable et le bouillon.

Étape 3 : déposer le poulet côté chair vers le haut, ajouter un peu d’huile d’olive sur le poulet, le saupoudrer d’herbes de Provence, de sel, de poivre et laisser rôtir au four, de 45 à 60 minutes, le temps d’obtenir une température de cuisson interne de 82 °C.

Étape 4 : retirer le poulet de la rôtissoire, le décortiquer et effilocher la chair.

Étape 5 : dans la rôtissoire, replacer l’effiloché, ajouter la crème et mélanger le tout. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 6 : ajouter les pâtes cuites, les pousses de pois verts et de kale, le basilic et mélanger.

Pour vous simplifier la vie en cuisine

Courtoisie: Avril Supermarché Santé

Afin de poursuivre sa mission de rapprocher les Québécois d’un mode de vie plus sain en rendant les produits naturels et biologiques accessibles à tous, et dans une volonté de vous simplifier la vie en cuisine, Avril a lancé sa marque maison Avril naturellement . Celle-ci regroupe à ce jour plus de 350 produits sélectionnés, cultivés et cuisinés par l’équipe de la chaîne québécoise de supermarchés santé.

On y retrouve des essentiels de toutes sortes pour le garde-manger, des micropousses biologiques cultivées à la serre du magasin Avril Laval, une marque privée de vins exclusifs, choisis par son co-fondateur Rolland Tanguay, ainsi qu’une très grande variété de produits prêts-à-manger tout simplement savoureux – tels que des soupes, wraps, salades, sauces, pâtes fraîches, pâtés, muffins, gâteaux, etc. Pour Avril, pas question de compromettre la saveur des plats quand il est question de permettre à tous de manger sainement sur le pouce !

Faits à partir d’ingrédients de très grande qualité – sélectionnés pour leur goût supérieur ou encore pour leur méthode de fabrication respectueuse de l’environnement et de l’humain –, les produits Avril naturellement sont à la fois sains, gourmands... et ultrapratiques ! Bon à savoir : certains d’entre eux sont sans farine de blé, sans gluten, sans lactose ou encore végétaliens, pour répondre aux restrictions et aux préférences alimentaires du plus grand nombre de personnes.

En avril, c’est la fête chez Avril !

Courtoisie: Avril Supermarché Santé