3 coups de coeur en culture biologiques à ne pas manquer !

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc argentin au charme fou qui sort des sentiers balisés !

Torrontes 2022

La Oveja - Santa Julia

Mendoza - Argentine

Code : 14941549

Prix : 21,35 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un chop suey au poulet, un nid de nouilles croustillantes aux crevettes ou un poke bowl.

Ce blanc argentin est exclusivement fait du cépage torrontés. Il s'agit d'un produit issu d'une légère macération pelliculaire. Ça confère au produit une caressante texture, une bouche un peu plus soutenue ainsi qu'une belle onctuosité. On aime ses agréables parfums de fruits tropicaux, de pot-pourri et de citronnelle. Un blanc différent et fort plaisant qui plaira à de nombreuses papilles. N'oubliez pas le flacon plus de 18 à 24 mois dans votre réserve personnelle.

2. Un litre de rouge hyper « glouglou », léger, rassasiant et digeste au possible !

NDD Nectar des Dieux 2021

Fabien Jouves

Sud-Ouest - France

Code : 14725029

Prix : 28,10 $ (Format 1 litre)

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de saucisses, un chili maison ou un pain de viande.

C'est bien rare qu'on retrouve du malbec et du pinot noir dans le même assemblage. C'est pourtant le cas ici, avec cette cuvée proposée en format de 1 litre, qui est issue de la région de Cahors en France. Il s'agit d'un vin nature et en culture bio qui est à cent lieux des copieux, denses et hypers tanniques rouges de cette zone que nos parents buvaient autrefois. C'est tout le contraire, car le produit est léger, glissant, peu structuré et d'une « buvabilité » épatante. Aucun souci à l'allonger encore 2-3 ans en cave.

3. Une délicieuse cuvée rhodanienne à acheter en caisse de 6 !

Côtes du Rhône Villages Valréas 2020

Clos Bellane

Rhône - France

Code : 12577085

Prix : 23,25 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un carpaccio de boeuf, un parmentier de confit de canard ou un gigot d'agneau.

Nous nous sommes tellement régalés en dégustant ce rouge qui est un assemblage, à parts égales, de grenache et de syrah ! Menoummmm ! Soyez rapides les amis et mettez la main sur ce flacon de la partie sud de la splendide vallée du Rhône ! Il est bien expressif, engageant, débordant de fruit et pourvu d'une fraîcheur exquise. C'est diablement bon pour moins de 25$, alors gâtez-vous les amoureux de bonnes quilles du vieux continent européen ! Celle-ci pourra tenir encore au moins 3-4 ans dans votre cellier.