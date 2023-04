Comment nettoyer un patio en bois

Dès les premiers rayons de soleil printaniers, on a déjà hâte de profiter du patio, de la terrasse et de la cour arrière. Mais avant cela, si vous vous demandez comment ramener votre patio en bois comme un neuf juste en le nettoyant, on vous dit quoi faire et comment le faire dans cet article.

Au Québec, nos patios sont exposés aux intempéries de quatre différentes saisons et sont souvent mis à très rude épreuve.

La pluie et la neige peuvent abimer le bois et le faire pourrir en surface. Il pourrait noircir un peu. Cela peut aussi s'accompagner d'une prolifération de mousses et lichens du fait de l'humidité.

Le grisaillement est un processus naturel dû au rayonnement UV sur le bois et au lessivage des eaux de pluie. Tenez-vous le pour dit : votre patio en bois va griser et perdre la teinte que vous avez tant aimée à son achat.

Les taches de gras, les piétinements constants, les meubles et pots de fleurs peuvent aussi laisser des traces au fil des saisons.

Il est donc primordial d'adopter une routine d'entretien pour une terrasse en bois. Cela permet de la protéger et surtout, d'éviter de coûteuses réparations.

Les avantages d'un bon nettoyage de patio en bois

Après avoir enlevé les grosses accumulations de neige à partir de la mi-mars afin de réduire les risques d'écaillement, pensez à enlever les débris avec un couteau à mastic.

De plus, il est recommandé de protéger tous les arbustes, fleurs et plantes qui se trouvent à proximité du balcon en bois avec des bâches en plastique.

Balayez vigourement les planches en bois pour vous assurer qu'il ne reste plus rien sur la surface.

Le nettoyage printanier contribuera à enlever :

les poussières et saletés abrasives qui endommagent le fini protecteur

les contaminants gras qui enlaidissent le bois et empêchent les protecteurs de pénétrer

les moisissures, champignons, algues et mildiou dans le bois

les cernes et taches rebelles.

Aussi, en nettoyant votre patio en bois, vous embellirez son aspect visuel et prolongerez sa durée de vie.

Quels produits utiliser pour nettoyer un patio en bois

Il est essentiel d'opter pour un détergent approprié pour la teinte de votre patio. Utilisez un produit de nettoyage pour terrasse standard et suivez ses instructions.

Sinon, la plupart des manufacturiers de teinture proposent, dans leur gamme de produits, un nettoyeur approprié à leur système de protection.

Attention de bien lire l’étiquette, certains produits exigent que la surface soit arrosée au préalable.

Ces produits de nettoyage fonctionnent aussi très bien et sont plus écologiques :

Savon noir et eau (ou produit vaisselle) : Brossez votre terrasse avec la préparation et rincer abondamment à l’eau tiède.

: Brossez votre terrasse avec la préparation et rincer abondamment à l’eau tiède. Vinaigre blanc : Pulvérisez-le grâce à un atomiseur lorsque les mousses sont sèches. Le vinaigre blanc a des propriétés anti-mousse.

: Pulvérisez-le grâce à un atomiseur lorsque les mousses sont sèches. Le vinaigre blanc a des propriétés anti-mousse. Bicarbonate de soude : Diluez le produit (entre 20 et 40 grammes) dans un litre d’eau et laissez agir la solution une petite heure. Brossez avec un balai puis rincez. Efficace contre la mousse et permet de dégriser le bois.

: Diluez le produit (entre 20 et 40 grammes) dans un litre d’eau et laissez agir la solution une petite heure. Brossez avec un balai puis rincez. Efficace contre la mousse et permet de dégriser le bois. Percarbonate de sodium : Frottez au balai brosse la terrasse avec une solution composée d'une part de percarbonate de sodium pour 10 part d'eau tiède. Laissez agir, puis rincez la terrasse abondamment à l'eau claire. Composée de carbonate de sodium et d'eau oxigénée, cette poudre blanche désencrasse en profondeur une terrasse en bois. Très bon dégrisant, qui élimine mousses et autres moisissures

: Frottez au balai brosse la terrasse avec une solution composée d'une part de percarbonate de sodium pour 10 part d'eau tiède. Laissez agir, puis rincez la terrasse abondamment à l'eau claire. Composée de carbonate de sodium et d'eau oxigénée, cette poudre blanche désencrasse en profondeur une terrasse en bois. Très bon dégrisant, qui élimine mousses et autres moisissures Eau de cuisson de pomme de terre : Elle peut raviver les couleurs de votre terrasse grisée par la pluie.

Elle peut raviver les couleurs de votre terrasse grisée par la pluie. Acide citrique : Dans un demi litre d'eau, ajoutez 3 cuillères à soupe d'acide citrique. Laissez agir et sécher durant 3 jours. Cette solution permet d’assécher la mousse et au bout de 3 jours, il vous suffira de frotter avec un balai brosse les résidus.

: Dans un demi litre d'eau, ajoutez 3 cuillères à soupe d'acide citrique. Laissez agir et sécher durant 3 jours. Cette solution permet d’assécher la mousse et au bout de 3 jours, il vous suffira de frotter avec un balai brosse les résidus. Essence de basilic et eau savonneuse : Appliquez sur les zones de lichen puis frottez. Fongicide, l’essence de basilic est particulièrement efficace contre le lichen.

Avant de nettoyer le patio en entier, testez votre produit sur une petite zone. Assurez-vous que le produit n’endommage pas le bois avant de continuer.

Quel est le meilleur moment pour nettoyer un patio en bois

Prévoyez faire le nettoyage d'une terrasse en bois par une journée nuageuse. Les conditions sont idéales quand le patio est froid et que le soleil n’occasionne pas l’évaporation des produits nettoyants.

Pensez aussi à enfiler des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité pour bien vous protéger.