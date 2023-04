Les 10 plus beaux campings avec des glissades d'eau

Adeptes de camping et de caravaning, voici les 10 plus beaux terrains de campings avec des glissades d'eau pour rafraîchir petits et grands cet été.

Envie de joindre l'utile à l'agréable en quittant la maison quelques jours, mais tout en faisant plaisir aux enfants? Ce palmarès de 10 campings avec des glissades d'eau fera certainement l'unanimité au sein du conseil de famille.

N'attendez pas pour réserver si ce n'est déjà fait, car ces beaux terrains risquent de s'envoler... très vite!

10 plus beaux campings avec des glissades d'eau

Pour des vacances inoubliables dans un endroit idéal qui plaira à toute votre famille, le Camping 15/30 ne peut vous décevoir.

Avec ses trois nouvelles glissades d'eau ouvertes depuis la saison 2022, ce lieu promet des heures et des heures de plaisir cette saison.

Situées dans l’espace aquatique du camping, ces glissades pourront accueillir petits et grands à quelques pas de votre emplacement.

Vous aimez la nature, le camping, mais aussi le confort? Le prêt-à-camper sait charmer les familles, comme les couples et les amis. Son aménagement est conçu pour des vacances réussies.

En plus d’être tout équipé, il possède un chauffage d’appoint. Vos bagages seront légers et vous braverez les nuits plus fraîches en toute quiétude. Les joies du camping simple et sans tracas!

Vous trouverez au Camping Les Cèdres un grand nombre d’installations de jeux , de piscines et de services.

Glissoires d'eau et baignade sont au rendez-vous dans ce parc aquatique, qui compte quatre glissoires et deux piscines.

Un lac artificiel complètement filtré offre aux visiteurs une belle plage sablonneuse. La baignade se fait sous la surveillance de sauveteurs. Un terrain de ballon-volant vient compléter les installations récréatives. À cela s'ajoute une aire de pique-nique si vous planifiez casser la croûte!

Si vous prévoyez séjourner dans le secteur de Trois-Rivières, vous voudrez probablement faire un arrêt obligé au Camping H2O. Avec la plus grande piscine à vague du Québec, le parc aquatique H2O a toutes sortes d’activités à proposer sur place.

Avec ses glissades Surfers parfaites pour faire la course entre amis et la Grande vague, puis la Petite vague, impossible de ne pas s'éclater en famille ou entre copains!

Si vous possédez des billets pour le parc aquatique, vous y avez accès directement à partir du camping. Vous pouvez donc y aller à pied ou à vélo. Rien de plus pratique avec les plus petits!

Classé 4 étoiles, Camping Valcartier offre plus de 600 sites pour tous les types d’équipements. Que vous y séjourniez en véhicule récréatif, en roulotte, en tente ou dans l'un de leur prêts à camper, son aménagement par zones a été entièrement conçu en fonction du confort et des besoins de chacun.

Vous bénéficierez d'une gamme complète de services et d’activités pour toute la famille qui rendront vos vacances en camping mémorables.

En famille ou entre amis, le parc aquatique extérieur du Village Vacances Valcartier vous emporte chaque été dans une vague déferlante d'émotions et de souvenirs inoubliables pour petits et grands. Avec plus de 35 glissades et 100 jeux d'eau, 2 rivières thématiques et une immense piscine à vagues, le tout entièrement chauffé, plongez tête première dans cet univers unique de plaisir et d'émerveillement.

Voici le camping familial par excellence situé en plein coeur de la Mauricie. Ce dernier vous promet une expérience de vacances grandeur nature! Aménagé sur un site de rêve, loin du bruit et de la pollution des villes, le camping se présente comme un oasis d'activités.

Avec ses 507 emplacements, le camping offre une multitude de services sur place. Avec un accès direct au Lac-à-la-Tortue, vous voilà avec un choix d'activités qui sauront plaire à tous.

Les enfants seront ravis de découvrir les activités diversifiées offertes tous les jours, par des moniteurs expérimentés. Vous pouvez profiter de l'internet (WI-FI) gratuitement à plusieurs endroits sur le camping.

Envie de passer une belle journée en famille ou entre amis? Le Camping Otamac vous offre plein de belles possibilités, que vous soyez campeur ou visiteur journalier vous êtes les bienvenus.

Pour vous rafraîchir durant les journées chaudes d'été, profitez de l'Aqua-Parc à même le site du camping. On y propose aux usagers et aux visiteurs six glissades d'eau et une glissade intermédiaire. Ils offrent également la possibilité d'opter pour une baignade juste assez rafraîchissante dans la grande piscine aménagée. Les enfants peuvent aussi s'amuser dans les jeux d'eau.

Ce lieu en Montérégie regorge d'activités et de services mis à disposition pour vous! Sur place : service de restauration rapide sur place, aire de pique-nique et salle d'amusements.

Découvrez une ambiance colorée de nature à l'image des Beaucerons à ce camping pittoresque. Avec ses lacs et entourée d’un grand boisé en montagne, La Vallée Beauceronne se donne l’allure d’un grand village illuminé tout à fait festif et inoubliable le soir venu.

Tous les sites sont munis d’une table de pique-nique et d’un bac à feu.

Une plage, des lacs, des glissades d’eau, des piscines et des aires de jeux d’eau et secs pour petits et grands, extérieur ou intérieur, des activités enlevantes pour tous les âges.

Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour vivre une aventure débordante de plaisir en famille.

À la fois camping et parc aquatique, le Camping Domaine au Grand R accueille les jeunes familles depuis plus de 50 ans. Situé à 10 minutes de Trois-Rivières, ce terrain de camping propose une plage, un lac artificiel, une piscine chauffée, des jeux d'eau et des glissades d’eau pour petits et grands.

Des terrains sont accessibles autant pour les saisonniers que pour les voyageurs.

Plusieurs activités sont aussi offertes chaque jour : volleyball, soccer, minigolf, hockey-balle (Cosom), piste de BMX, basketball, pétanque, jeu de galets (shuffleboard), fers, animation jeunesse, et plus encore.

Plus gros camping familial au Quebec, le Camping familial Atlantide doit faire partie de vos destinations cet été si vous voulez aller camper à proximité de glissades d'eau amusantes.

Situé à Saint-Calixte dans la région de Lanaudière, ce camping vous permettra de créer des souvenirs mémorables. Une tonne d'attractions vous attendent au parc aquatique Atlantide.

Les aventuriers seront comblés avec les glissades à sensations fortes, tandis que les petits pourront s’amuser tranquillement dans les modules adaptés.

C'est LA place pour du bon temps en famille. Avec ses 820 sites, le Camping Lac Georges en Chaudière-Appalaches se distingue largement dans cette région.

Pourquoi? Avec sa piscine pouvant accueillir jusqu'à 1 000 personnes, sa glissade de 40 pieds de haut, son parc de jeux et ses glissades pour enfants, c'est l'endroit parfait où profiter de la prochaine canicule.

À vos maillots et roulottes pour profiter des ces 10 plus beaux terrains de camping qui possèdent des glissades d'eau à même leurs installations cet été.