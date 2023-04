Le SUP vélo, un nouveau sport à essayer

Après la popularité fulgurante de la planche à pagaie sur les plans d'eau du Québec, voilà que le SUP vélo fait son apparition. On vous dit tout sur cette nouvelle activité qui risque d'être bien populaire auprès des amateurs de vélo et planche à pagaie.

• À lire aussi: Où faire du vélo de montagne dans les Laurentides

• À lire aussi: Les meilleurs endroits où louer des fatbikes au Québec

Pouvez-vous imaginer faire du vélo sur un lac ou une rivière? Vous aurez maintenant la possibilité d'allier vos passions pour le vélo et le SUP avec le « bike surf ».

Développé par la marque espagnole Red Shark et distribué au Canada par l’entreprise québécoise Azur Nautique, le SUP vélo permet de pédaler sur l’eau avec un vélo installé sur une planche à pagaie.

La notion de balade à vélo prend une toute autre tournure avec ce nouvel équipement. Vous ne suivez plus une route ou un chemin, vous êtes sur l’eau au coeur du milieu aquatique et profitez pleinement d’un panorama bien plus large qu’à bord d’un kayak!

Courtoisie Big Toys on Board

Vous enfoucherez une planche gonflable longue de 13 pieds et large de 3 pieds. Ces dimensions plus grandes qu'un SUP classique vous offre ainsi une plus grand stabilité pour rester au sec!

Comment ça fonctionne le SUP vélo

Ce sont les hélices installées sous la planche qui vous donne la traction nécessaire pour avancer. Le guidon et le gourvernail vous permettent, quant à eux, de diriger votre direction sur les eaux.

« On a vraiment les sensations du vélo, avec une selle, un guidon et un pédalier. Un tour de pédalier donne 10 tours d’hélice. Le SUP est très populaire dans le monde, mais tout le monde n’est pas forcément capable d’en faire très longtemps. Le bike surf vient régler cette problématique », explique Jean-François Riendeau, président d’Azur Nautique.

Facebook Red Shark Bikes Canada

De plus, ce SUP vélo peut être modifié, puis devenir une simple planche à pagaie ou un kayak.

Comment? On retire le vélo et on s'en sert comme SUP. On peut aussi ajouter deux sièges pour en faire un kayak double.

Cet équipement sera apprécié par les plus grands sportifs, mais aussi par les pêcheurs qui veulent arpenter les cours d'eau afin de taquiner le poisson.

Facebook AMK Outdoors & Watersports

Où aller pour pratique le SUP vélo

Une centaine d’exemplaires seront accessibles dans des centres nautiques et des bases de plein air où il sera possible d'en louer un, dès cet été.

Pour consulter la liste complète des endroits où il sera possible d'en faire l'essai, cliquez ICI .

Si vous êtes convaincu d'aimer ce sport, planifiez tout de même votre budget comme une telle planche se détaille à plus de 6 000 $.