Sommeil : les outils technologiques peuvent-ils aider?

Avez-vous déjà rêvé de dormir mieux, de dormir plus longtemps le matin ou encore de s'endormir plus vite au coucher? La technologie est désormais au service du sommeil, mais qu'en est-il vraiment?

De plus en plus d'outils technologiques voient le jour sur le marché et promettent tous de jouer un rôle clé dans l'amélioration du sommeil. Est-ce que dodo et techno font un bon duo? C'est la question qu'on se pose tous!

Sans de bonnes nuits réparatrices, l’être humain s’expose davantage au stress et à la fatigue, avec toutes les conséquences négatives sur la santé.

Nous devrions passer environ le tiers de notre vie à dormir, mais cette proportion a diminué à un point tel que le manque et les troubles du sommeil représentent un véritable enjeu de santé publique.

On estime que près de 50 % de la population canadienne souffre aujourd’hui d’un trouble du sommeil, qu’il s’agisse d’insomnie occasionnelle (de 25 à 30 %) ou chronique (de 10 à 15 %) ou encore d’apnée obstructive du sommeil (30 %), pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec l’évolution des nouvelles technologies, de nombreux objets et applications peuvent aider à trouver le sommeil parfait.

La techno en réponse à un meilleur sommeil

Si vous avez du mal à garder l'oeil fermé toute une nuit, vous connaissez certainement déjà quelques aides technologiques au sommeil.

Que ce soit une montre intelligente , des applications de stimulation auditive ou encore des appareils pour l'apnée du sommeil , il existe une foule d'outils technos pour répondre à pratiquement tous les besoins.

Un autre bon exemple est le Helight Sleep . C'est ce petit appareil breveté, unique au monde, qui favorise naturellement la production de mélatonine et qui vous fait vous endormir en un tournemain.

Ou encore, cette bague de la marque ŌURA et qui se veut un petit anneau muni de capteurs. Une une fois connecté à l’application mobile, celui-ci fournit des informations détaillées sur le sommeil, l’état corporel et les performances sportives sous forme de graphique.

Est-ce que ça fonctionne vraiment?

Pour avoir un sommeil de qualité, commencez par mettre en place un environnement propice pour s'endormir. De plus, il est recommandé de se créer une routine dodo, comme on le fait tout naturellement pour les enfants, mais qu'on délaisse à l'âge adulte.

C'est souvent là que les outils technologiques peuvent jouer un rôle. On fait jouer une musique relaxante, un bruit blanc ou le simple son de vagues pour se laisser tomber dans les bras de Morphée.

Sinon, faites l'essai d'exercices de méditation ou encore des jeux électroniques calmes. Cela permet de sortir le cerveau du train-train quotidien, sans trop le stimuler non plus.

Cela dit, il est difficile de prouver l'apport de ces outils et d’évaluer la validité scientifique de tous ces produits offerts sur le marché.

Même son de cloche pour la montre intelligente. Son efficacité n’est pas encore démontrée scientifiquement. Elle peut tout de même servir d’outil et de motivation à suivre une routine dodo.

Toutefois, si vous avez mis le doigt sur un outil X qui vous permet de mieux vous endormir... Bingo! Ne le quittez plus et allez tout droit au pays des rêves.

Saviez-vous que?

On connaît les effets de l’exposition aux écrans avant le sommeil, mais on s’attarde moins à l’impact des notifications sonores pendant la nuit.

En gardant un appareil branché sur la table de nuit, des sonneries peuvent être entendues et venir affecter la qualité du sommeil. Le cerveau écoute en permanence son environnement pendant le sommeil.

Il est donc fortement recommandé d'éteindre le maximum de notifications sonores. Voilà une stratégie toute simple à mettre en place dès cette nuit!