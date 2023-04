Voici comment choisir la nourriture la mieux adaptée pour votre chien ou votre chat

Si vous aimez votre chien ou votre chat plus que tout au monde, vous souhaitez certainement qu’il grandisse et surtout qu’il vieillisse en santé.

Pour y arriver, un bon régime alimentaire est l’un des facteurs les plus importants à considérer. Toutefois, il peut être difficile de départager quelle nourriture vous procurer pour votre animal de compagnie. Après tout, on retrouve tellement de choix chez les détaillants de nourriture pour animaux !

Bien sûr, vous pouvez toujours vous tourner vers une marque de confiance comme Vetdiet, disponible chez Mondou au Québec, pour nourrir vos amis à poil. Mais une fois la marque trouvée, comment choisir la bonne formule de nourriture ?

Suivez ce petit guide afin de choisir la nourriture la mieux adaptée pour votre chien ou votre chat :

Âge de votre animal

D’abord, il vous faut considérer la tranche d’âge de pitou ou de minou. Selon les différents stades de sa vie, votre compagnon canin n’aura pas les mêmes besoins nutritifs : c’est pourquoi il vaut mieux privilégier une nourriture adaptée à la taille de sa race. En effet, selon leur race, les chiens n’atteignent pas tous l’âge adulte ou âgé au même stade. Consultez votre conseiller en magasin ou votre vétérinaire afin d'évaluer le stade de vie de votre chien et déterminer la formule la mieux adaptée pour lui !

Pour un chat, il vous faudra choisir entre de la nourriture pour chaton (1 1/2 à 12 mois), qui comprend plus de protéines et d’acides aminés, la nourriture pour chat adulte (1 à 10 ans) ou encore âgé (10 ans et plus). Les chats âgés ont besoin d’une formule hautement digestible, plus faible en calories et à haute teneur en protéines de qualité, comme le poulet frais.

Les vétérinaires recommandent d’ailleurs de donner la nourriture pour animaux âgés avant que votre animal ne démontre des signes actifs de vieillesse, comme une baisse d’énergie, un changement dans le pelage ou une perte d’acuité de la vision ou de l’ouïe.

Taille de la race

La taille de votre chien influencera également le choix de sa nourriture. Si votre chien est de petite race (10 kg ou 22 livres et moins à l'âge adulte), il pourrait avoir besoin de croquettes adaptées à sa taille, mais aussi d'une nourriture plus concentrée en nutriments.

Pour un chien de grande race (22,7 kg ou 50 livres et plus à l'âge adulte), le métabolisme est généralement plus lent que celui des chiens de plus petites races, ce qui signifie qu’on doit rechercher une alimentation moins élevée en gras et en calories, mais avec des ingrédients tels que de la glucosamine et la chondroïtine pour le maintien de la santé des articulations.

Notez qu’il existe également de la nourriture « pour toutes races » qui peut convenir à toutes les tailles de races – et qui est donc idéale pour les foyers comprenant plusieurs chiens.

Qualité des ingrédients

Il est important de choisir une nourriture qui soit complète et balancée, contenant tous les nutriments essentiels dont vos animaux ont besoin. Le premier ingrédient devrait être, sauf exception, de la viande fraîche.

Pour le reste, on devrait retrouver des ingrédients bénéfiques, les moins transformés possibles et de haute qualité, comme des aliments riches en antioxydants ou des grains entiers.

Nourriture sèche ou humide ?

Enfin, il vous faudra déterminer si vous préférez acheter une nourriture sèche, humide ou encore, faire la combinaison des deux.

La nourriture humide renferme une plus grande quantité de viande et hydrate davantage votre compagnon, ce qui favorise une bonne santé urinaire.

La nourriture sèche, quant à elle, est plus économique, plus facile à conserver et à servir. De plus, l'action abrasive de la nourriture sèche sur les dents peut aider à réduire le tartre dentaire.

La combinaison de nourriture humide et de nourriture sèche est un excellent moyen d’offrir les avantages de ces deux types de nourriture.

À vous (et au palais de votre chat ou de votre chien !) de déterminer ce qui vous convient le mieux !

