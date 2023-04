Voici comment maximiser une petite pièce avec des miroirs

Quand on vit dans un loft ou un petit studio, toutes les façons de maximiser l'espace sont les bienvenues. En plus d'optimiser le rangement, d'autres trucs s'offrent à vous. L'ajout de miroirs est une solution simple et efficace, qui ne nécessite pas de grands travaux et qui permet donner une impression de grandeur à une petite pièce. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus grande!

En plus d'être esthétique et pratique, le miroir a la capacité d'agrandir visuellement un petit espace. Lorsque la lumière pénètre dans une pièce, elle rebondit sur les surfaces, ce qui permet de créer des ombres et des reflets. Les miroirs réfléchissent cette lumière, donnant ainsi une illusion d'espace et de profondeur.

En positionnant stratégiquement des miroirs dans une pièce, vous pouvez refléter la lumière naturelle ou artificielle, créant ainsi une ambiance plus lumineuse et aérée.

La première astuce (et la plus populaire) consiste à placer un grand miroir au mur. Choisissez un miroir de grande taille qui couvre presque tout le mur. Cela donnera l'illusion que la pièce est deux fois plus grande.

Boutique Kozy

Miroir de plancher doré

Il est aussi possible d'opter pour plusieurs petits miroirs placés sur le même mur. Ces miroirs vont réfléchir la lumière dans différentes directions et créer un effet de profondeur. C'est l'occasion de jouer avec les formes et les tailles pour créer un mur de miroirs original et esthétique.

Boutique Kozy

Ensemble de miroirs suspendus

Si vous n'avez pas d'espace pour un grand miroir accroché au mur, vous pouvez le place au-dessus d'un meuble, comme une commode ou une étagère. Si tel est le cas, tentez de positionner le miroir de façon à ce qu'il reflète une partie de la pièce plus ombragée afin d'ajouter une profondeur supplémentaire.

Boutique Kozy

Grand miroir rectangulaire

La dernière option qui s'offre à vous : les miroirs encastrés. Ils peuvent être installés dans un placard, sur un mur ou dans un coin. Les miroirs encastrés créent un effet d'optique qui donne l'impression que la pièce est plus grande qu'elle ne l'est en réalité.

Miroir encastré