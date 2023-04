Transformez vos journées grâce à ces 6 habitudes matinales

Avez-vous déjà songé à changer vos habitudes quotidiennes pour devenir meilleur·e en somme? Sachez que c'est tout à fait possible. Découvrez comment transformer vos journées grâce à ces 6 habitudes matinales toutes simples à adopter.

• À lire aussi: Adoptez cette simple habitude au quotidien pour vivre plus longtemps

• À lire aussi: Des livres qui font du bien en ce début d'année

Si vous avez constamment l'impression de courir après votre temps et de ne pas avoir assez d'heures dans une journée pour accomplir tout ce que vous désirez, cette approche est pour vous.

Saviez-vous que les habitudes et les activités avec lesquelles on débute notre journée peuvent déterminer notre motivation et notre productivité? Dans notre société où la performance est extrêmement valorisée, beaucoup de gens aspirent à entreprendre et à réaliser divers projets.

Ils veulent toujours mieux faire et prendre en charge leur développement personnel, mais le temps manque bien souvent dans une vie déjà fort occupée...

Pexels Anete Lusina

Six habitudes matinales pour changer votre vie

Voici les 6 habitudes matinales pour transformer votre 5h30-7h30 en un véritable miracle quotidien. Cette séquence d'une durée de 60 minutes est personnalisable et l'ordre est tout à fait adaptable selon vos préférences.

Silence (5 minutes) : Débutez vos journées par un moment de silence volontaire. Ce peut être grâce à la méditation, la prière, la réflexion, la respiration profonde, la gratitude. Faites le tout hors de la chambre à coucher pour éviter d'être attiré·e vers le lit. Affirmer (5 minutes) : Nommez à plusieurs reprises qui vous voulez être, ce que vous voulez accomplir et comment vous allez l’accomplir. Avec assez de répétition, votre subconscient commencera à croire ce que vous dites, à agir en conséquence et finalement à le réaliser. Le fait de mettre vos déclarations par écrit vous permet également de les examiner régulièrement comme on vous l'expliquait dans cet article. Visualisation (5 minutes) : Visualisez vos plus grands objectifs, vos désirs les plus profonds et vos rêves les plus excitants, ceux qui changeraient complètement votre vie si vous les atteigniez. Écrire (5 minutes) : Tenez un journal intime. En retirant les pensées de votre tête et en les notant, vous obtenez des idées précieuses que vous n’auriez pas nécessairement vues autrement. Lire (20 minutes) : Lisez, soulignez, marquez, surlignez, plier les coins des pages, prenez des notes sur les marges. Tirez le meilleur parti de ce que vous lisez sans que ce soit forcé ni obligatoire dans le cadre du travail, par exemple. Faire du sport (20 minutes) : Activez tout votre corps dès la première heure de la journée. En pratiquant le sport, même si ce n’est que quelques minutes chaque matin, vous stimulez considérablement votre énergie, améliorez votre santé, gagnez en confiance en vous et en bien-être émotionnel.

Pexels Marta Wave

Une routine en 6 temps indispensable

En suivant à la lettre cette méthode ou en l'adaptant à soi, les bénéfices résultant de ces 6 habitudes matinales sont immédiats. Le simple fait de suivre quelques petites étapes simples avant d’aller au travail fait une grande différence pour le reste de la journée.

Ressentez un sentiment d’apaisement et de bien-être qui ne vous quittera pas de la journée, une impression de vivre enfin par et pour vous-même!

Pour adhérer à cette nouvelle habitude, il est recommandé de le faire à deux. Que ce soit avec un partenaire, un·e ami·e, un·e collègue de travail, faites équipe avec une personne qui pourra vous motiver et vous soutenir dans ce nouvel élan.

Un livre pour transformer votre journée

Par où commencer? Dans son livre Tout se joue avant 8 heures (Miracle Morning), l'auteur Hal Elrod propose une méthode en 30 jours pour changer vos habitudes, à adapter selon votre profil et vos objectifs.

Courtoisie Amazon