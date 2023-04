Voici 10 astuces pour ne plus perdre vos clés

Si vous êtes reconnu·e dans votre entourage pour être celui/celle qui cherche, voire perd toujours ses clés, voici nos 10 trucs pour en finir avec ce problème récurrent qui vous fait perdre de précieuses minutes de votre vie.

Il vous arrive souvent d'être en retard parce que vous ne trouvez plus vos clés? Il n'est pas rare que vous ne vous souvenez plus où vous avez laissé vos clés la dernière fois que vous les avez utiliées?

Cessez de perdre du temps au quotidien et adoptez ces 10 astuces bien simples pour en finir une bonne fois pour toute avec ces fameuses clés perdues!

10 astuces pour ne plus perdre ses clés

1. Accrocher ses clés après un mousqueton

Procurez-vous un porte-clé mousqueton pour vos clés. Ce petit accessoire vous suivra partout et vos clés aussi! Il suffit d'y enfiler votre trousseau de clés et de l'accrocher à votre sac de portable ou à votre pantalon. Jamais plus vous les chercherez!

Prix : 10,06 $ sur Amazon

2. Adopter un porte-clé volumineux

Vos clés sont toujours introuvables dans le fond de votre sac à main? Procurez-vous un porte-clé volumineux que vous serez capable de repérer en quelques secondes. Osez les textures et le volume surtout... Après tout, c'est pour une bonne cause!

Prix : 9,50 $ sur Amazon

3. Passer les clés dans un cordon ou une lanière

Renouez avec ce satisfaisant sentiment de savoir exactement où se trouvent vos clés avec ce porte-clés à cordon qu'on attache directement sur un sac.

Prix : 28 $ sur Amazon

Tout aussi pratique pour les enfants qui reviennent dîner à la maison le midi, l'option de porte-clé lanière qu'on porte au cou ou au poignet est un indispensable.

Prix : 9,99 $ sur Amazon

4. Opter pour le sifflet localisateur de clés

Le marché regorge de porte-clés hyper pratiques pour en finir avec la perte de vos clés! Voici une de ces options à petit prix pour gagner du temps au quotidien. Localisez votre trousseau en un rien de temps grâce à ce sifflet localisateur de clés.

Prix : 9,25 $ sur Amazon

5. Fixer un crochet mural

On ne vous apprend rien en vous disant qu'il est toujours plus facile de se retrouver quand chaque chose a sa place, n'est-ce pas? Placez un crochet près de la porte d'entrée où vous prendrez l'habitude d'accrocher vos clés dès que vous franchissez la porte de la maison.

Prix : 14,99 $ sur Amazon

6. Placer un vide-poche à l'entrée

En alternative, un simple vide-poche disposé sur le meuble d'entrée est un autre excellent moyen de savoir où sont ses clés. On y met la clé pour la voiture, la clé pour la serrure de la porte et la puce pour la salle d'entraînement. Ainsi, on ne cherche plus partout dans l'appartement lorsqu'on veut quitter.

Prix : 18,99 $ sur Amazon

7. Faire des doubles de clés

De type lunatique? Faites faire un double de clé de secours et confiez-la à un proche ou un ami qui réside à proximité. Sinon, rangez-la en sécurité dans une boîte prévue à cet effet. Gageons que vous apprécierez votre prévoyance en cas de perte!

Prix : 19,99 $ sur Amazon

8. Garder une clé sur soi

Vous perdez souvent vos clés et vous voulez éviter de vous retrouver sans abri durant toute une nuit? Ayez toujours avec vous un double de clé. Tâchez de l'oublier et d'y avoir recours uniquement en cas d'extrême urgence.

9. Acheter des porte-clés GPS

Fini les clés oubliées sur la table au restaurant ou égarées sur le coin du trottoir grâce aux porte-clés GPS. Ceux-ci vous permettront de les localiser en quelques secondes à peine. En cas de perte, mettez AirTag en mode perdu pour être automatiquement averti lorsqu'il est détecté.

Prix : 39 $ sur Amazon

10. Se débarasser des clés

Si aucune de ces options ne convient à votre situation, car vous êtes dans une classe à part, il ne vous reste plus qu'à songer à la domotique. Votre empreinte digitale vous permettra de déverrouiller la porte de votre habitation comme vous le faites déjà avec votre cellulaire, par exemple.

Prix : 74,55 $ sur Amazon

En espérant que ces astuces transforment votre quotidien et que ce problème de perte de clés soit dorénavant chose du passé!