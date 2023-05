Régénération de la peau : voici le soin anti-âge à triple action à adopter

Améliorez la fermeté de la peau, les rides et le teint irrégulier en incluant ce soin anti-âge haute performance dans votre routine beauté.

Inspirés par 40 ans de recherche dans le domaine de la science régénérative, les laboratoires Lancôme se sont donné pour mission de révolutionner l’industrie des soins pour la peau.

Après le succès remporté par Rénergie H.C.F. Triple Sérum , le sérum le plus populaire au Québec, la marque innove une fois de plus avec une nouvelle crème anti-âge qui contribue à restaurer le potentiel régénérateur de la peau, tout en agissant sur les principaux signes de l’âge. Vous obtenez ainsi un rituel anti-âge haute performance en deux étapes.

Julie du Page, chroniqueuse à Salut Bonjour et muse de Lancôme au Québec, a eu la chance de tester la crème Rénergie H.P.N. 300-Peptides de Lancôme en primeur. Elle discute de ses effets bénéfiques avec Dr Annie Black, directrice scientifique internationale chez Lancôme.

s

3 ingrédients clés pour une triple action

C'est grâce à la combinaison de trois ingrédients dermatologiques actifs, concentrés de façon optimale, que cette nouvelle crème anti-âge légère et à absorption rapide peut contribuer à la régénération de la peau de votre visage et de votre cou.

1. L’acide hyaluronique : grâce à sa taille moléculaire plus petite, cette nouvelle génération d’acide hyaluronique vous procure une hydratation qui dure 13 fois plus longtemps que sa version classique.

2. 300 types de peptides : ces fractions de protéines, présentes naturellement dans la peau, jouent un rôle clé dans la production du collagène et de l’élastine. Alors que pendant des années la science misait sur les peptides synthétiques, Lancôme révolutionne l’industrie des soins pour la peau en exploitant la puissance de peptides issus d’extraits de plantes, qui représente la concentration la plus élevée jamais obtenue à ce jour.

3. La niacinamide (ou vitamine B3) : elle permet de renforcer les fonctions protectrices de la peau en améliorant l’apparence du teint et les décolorations causées par le vieillissement cutané.

Résultat : une action globale sur les principaux signes de l’âge

Ainsi formulée, cette crème légère et enveloppante agit rapidement et simultanément sur les principaux signes du vieillissement cutané, comme la fermeté, les rides et le teint irrégulier.

Testé sous contrôle dermatologique et convenant à tous les types de carnation et de peau – même celles sensibles –, ce soin représente une véritable prouesse scientifique en offrant des résultats ciblés.

Dès la première semaine : la peau gagne en fermeté, les rides du visage et du cou s’atténuent et le teint est plus uniforme.

Après deux semaines : les résultats s’accélèrent avec des gains au niveau de l’élasticité de la peau. Cette dernière semble également plus lisse et l’uniformité du teint s’améliore significativement.

Après huit semaines : les études ont permis d’observer une augmentation de 38 % de la fermeté de la peau, une diminution de 21 % des rides et une amélioration de 22 % de l’uniformité du teint.

D’ailleurs, après avoir testé ce soin, 84 % des femmes ont également affirmé qu’elles aimeraient changer leur routine actuelle pour adopter la crème Rénergie H.P.N. 300-Peptides de Lancôme.

Un pas de plus vers la durabilité

Cette nouvelle crème anti-âge est la première de la gamme à être présentée dans un pot en verre rechargeable et réutilisable. Composé à 30 % de verre recyclé et 22 % plus léger, ce contenant éco-luxe permet d’économiser 70 tonnes de verre par année.

De plus, en misant sur une formule à partir de peptides issus de la biotechnologie et des sciences vertes, plutôt que des peptides synthétiques, Lancôme fait un pas de plus vers ses engagements à construire un avenir plus durable.