Nous recevons l'ancienne première ministre du Québec Pauline Marois

Entrevue

Nous recevons Pauline Marois

Nous recevon l’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois. Nous prenons de ses nouvelles bien sûr, mais on en profite également pour tâter son pouls de citoyenne à propos de divers sujets et enjeux qui touchent notre société en ce moment. Et on lui parle aussi de ce livre audio intitulé Pauline Marois - Au-delà du pourvoir dans lequel elle nous fait découvrir et redécouvrir son parcours de vie.

