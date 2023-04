Voici ce que vos sourcils révèlent sur votre personnalité

Qu'ils soient fins, courbés ou rebelles, les sourcils en disent long sur votre personnalité. Découvrez les différents typologies de sourcils et ce qu'elles révèlent sur vous.

On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais il semblerait que le sourcil y joue aussi un rôle. Après tout, celui-ci participe à valoriser notre regard et à accueillir nos expressions.

De façon consciente ou non, la nature d’un sourcil peut renseigner sur le comportement ou la personnalité d’une personne. À bien des égards, un sourcil pourra aussi être un indicateur de l’âge, de la situation sociale ou du degré d’épanouissement.

Pexels Cottonbro Studio

Il existerait un lien entre vos sourcils et votre personnalité. Fins, courts, longs ou épais, les sourcils affichent nos humeurs du quotidien et révèlent certaines facettes de notre insoupçonnées de notre personnalité.

Votre sourcil pourrait clairement indiquer votre caractère aux autres sans même que vous ne vous en rendiez compte.

Découvrez vite ce que la forme de vos sourcils pourraient renvoyer de votre personne.

Les sourcils courts

Cette forme de sourcil révèle une personnalité à tendance anxiogène. En effet, les personnes ayant des sourcils courts auraient plus souvent de la difficulté à gérer leur stress.

Par exemple, elles n’aiment pas être en désaccord avec leurs proches et évitent à tout prix le conflit. Elles n’aiment pas non plus imposer leurs idées et préfèrent suivre le mouvement.

Les sourcils longs

Synonymes de personnalités calmes ayant une faculté à garder leur sang-froid, les sourcils longs sont remarquables chez les personnes sachant prendre un certain recul sur les obstacles de la vie.

Ce profil connaît ainsi très peu les angoisses et les peurs que peuvent rencontrer les personnes aux sourcils courts. De plus, ils ont parfois tendance à être très compétitifs. Ce sont de bons travailleurs, mais qui n’écoutent pas forcément les autres...

Les sourcils rebelles

Si vous arborez des sourcils rebelles, c'est peut-être parce que vous n’êtes pas une personne particulièrement minutieuse et n’avez aucunement le temps (ni l’envie) d’épiler vos sourcils à la perfection!

Autrement dit, vous imposez vos propres règles et vivez votre vie comme bon vous semble.

Les sourcils courbés

Les personnes (plus souvent des femmes) répondant à ce critère ont tendance à camper des êtres aimables, polies et faisant passer les autres avant elles. Celles-ci aiment venir en aide et donner des conseils, voire s’engager dans des causes humanitaires et sociales. Les sourcils courbés dévoilent aussi une personnalité particulièrement exigeante et perfectionniste.

Par ailleurs, les études ont démontré que cette forme de sourcils inspire la confiance. C’est donc fort probable que vous soyez une amie en demande à qui les gens se confient quand les choses tournent mal.

Les sourcils épais

Les sourcils épais révèlent souvent une forte personnalité, à la fois charismatique et volontaire. Ayant une tendance à être hyper actives, les personnes ayant les sourcils épais ont confiance en elles. Elles n'hésitent pas à foncer tête baissée, et ce, sans trop se poser de questions. Tout comme vos sourcils, vous êtes audacieuse et affirmée!

Vous avez toujours beaucoup de projets et une personnalité très ambieuse? Il y a fort à parier que votre minois possède des sourcils naturellement épais. Par ailleurs, ce type de sourcils témoigne d’une certaine imperméabilité aux jugements des autres. Ce sont des esprits libres dont l’envie dominante est de profiter pleinement de la vie.

Les sourcils droits

Vous êtes logique et intellectuelle et ne prenez que très rarement des décisions impulsives ou irrationnelles? Parions que vous avez les sourcils droits.

On les remarque surtout chez des personnalités réfléchies et stratégiques. Ces humains savent prendre des décisions en analysant la situation, peser les pour et les contre et prendre en considérations les différents partis. Les émotions ont souvent tendance à passer après, car ce sont des personnes solides et objectives.

Les sourcils arqués

Vous êtes fort probablement l’âme sensible et rêveuse de votre groupe d’amies! Les sourcils arqués sont fréquents chez les gens aimant garder secrets les détails de leur vie privée.

Il y a aussi des chances que vous soyez pour le moins têtu avec cette forme de sourcils au visage.