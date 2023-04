Blanchiment de dents : les 10 produits les plus vendus en pharmacie

Les produits de blanchiment de dents vendus en pharmacie ont connu un succès grandissant ces dernières années. Voici le top 10 des produits de blanchiment de dents les plus vendus en pharmacie.

C'est possible d'obtenir un sourire blanc et éclatant, sans avoir à visiter un dentiste. Sur les tablettes en pharmacie, on retrouve différents produits blanchissants, dont la qualité et le prix varient.

Les bandes de blanchiment sont des films transparents qui contiennent un gel de peroxyde d'hydrogène ou de carbamide. Elles sont appliquées sur les dents pendant une période allant de 30 minutes à une heure chaque jour pendant une période d'environ deux semaines. Les résultats sont généralement visibles après quelques jours d'utilisation.

Les stylos de blanchiment sont des applicateurs de gel qui sont directement appliqués sur les dents. Ils sont généralement utilisés deux fois par jour pendant une période allant de deux semaines à un mois.

Les dentifrices de blanchiment contiennent des agents abrasifs et/ou des agents blanchissants pour aider à éliminer les taches sur les dents.

Avant d'entreprendre un traitement à la maison, il est toujours recommandé de consulter son dentiste ou son pharmacien pour s'assurer que le produit convient.

Blanchiments de dents les plus vendus en pharmacie :

Après seulement 10 jours d'utilisation, l'ensemble de blanchiment des dents de Crest 3D Whitestrips offre 6 niveaux plus blancs.

2. Dentifrice blanchissant, Crest 3DWhite

Le dentifrice blanchissant élimine jusqu'à 80 % des taches de surface.

3. Ensemble de blanchiment de dents, Whitebite

Indolore et puissante, la lampe blanchissante à 5 ampoules favorise une action de nettoyage plus rapide et plus profonde.

4. Bandes blanchissantes professionnelles, Crest 3D Whitestrips

Lorsqu'elles sont utilisées tous les jours, pendant 30 jours consécutifs, les bandes blanchissantes révèlent un sourire radieux.

5. Bandes blanchissantes, Vinmall

Grâce à la technologie innovante, les bandes blanchissantes permettent d'éliminer efficacement les taches de café et de vin sur les dents.

6. Stylos de blanchiment des dents, Viebeauti

En plus d'être facile à utiliser, le stylo de blanchiment donne des résultats rapides, avec seulement 1 minute d'utilisation au quotidien.

7. Bandes de blanchiment des dents, Waving Palms

Ces bandes blanchissantes permettent d'éliminer en douceur les traces de café, thé, vin et jus, laissant une agréable sensation de menthol dans la bouche.

8. Traitement dentaire blanchissant, Oral Essentiel

Les bandes blanchissantes Lumineux sont sans danger pour l'émail et certifiées non toxiques, ce qui réduit considérablement la sensibilité dentaire.

9. Recharges de gel de blanchiment des dents, Ezgo

Puisqu'il est conçu à partir d'ingrédients naturels, ce gel de blanchiment convient mieux aux dents sensibles.

10. Ensemble de blanchiment des dents avec lumière, Luelli

Cet ensemble de blanchissement de dents fonctionne avec la lumière LED. En 10 minutes seulement, il est possible d'obtenir un sourire plus blanc.

