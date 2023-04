Les 5 meilleures montres GPS de golf [2023]

Les terrains de golf verdissent à vue d'oeil et les plus amateurs sont fébriles de renouer avec le sport ces jours-ci. Voici notre TOP 5 des meilleures montres GPS de golf pour améliorer son jeu et optimiser ses performances sur le terrain.

• À lire aussi: TOP 10: les plus beaux terrains de golf à découvrir au Québec

Grâce aux récents progrès technologiques, les montres GPS de golf modernes sont de plus en plus précises. Les nombreuses fonctions de ces montres disponibles sur le marché sont de véritables alliées sur le terrain.

Le golf étant déjà un sport assez difficile, pourquoi ne pas faire profiter de la technologie pour aider au jeu?

TOP 5 des meilleures montres GPS de golf

La montre Approach S62 de Garmin est une montre GPS de golf haut de gamme qui intègre les cartes et les informations essentielles dont vous avez besoin à votre poignet.

Cette montre vient avec plus de 41 000 cartes CourseView en couleur des parcours de golf provenant de partout dans le monde. Téléchargez les mises à jour pour le parcours sur lequel vous jouez le plus souvent et des heures de plaisir vous attendent.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 635 $ sur Amazon

Que vous veniez de terminer votre partie de golf ou que vous souhaitiez vous rendre en ville, la montre GPS de golf connectée Approach S42 conviendra parfaitement.

Avec son grand écran tactile couleur 1,2 po facile à lire et sa lunette métallique, cette montre est aussi légère qu'élégante. Sa batterie offre jusqu'à 15 heures d'autonomie en mode GPS, et bien plus en mode connecté.

Découvrez toutes les subtilités de votre prochain parcours de golf. Vous pouvez consulter rapidement la distance jusqu'à l'avant, au milieu et à l'arrière du vert afin d'obtenir toutes les données nécessaires pour jouer le coup parfait! La fonction Vue détaillée du vert vous montrera la véritable forme de chaque vert, où que vous soyez sur le parcours.

Courtoisie Amazon

Prix : 419,99 $ sur Amazon

Élevez votre jeu avec la montre GPS Approach S12 du fabricant Garmin. Conçue pour s'allumer lorsque vous jouez au golf, elle utilise le GPS pour une meilleure précision, fournit les distances et peut vous aider à comptabiliser votre score, tout ça directement sur votre poignet.

La montre fournit la distance jusqu'à l'avant, à l'arrière et au milieu du vert, ainsi que jusqu'aux obstacles et aux « dog-legs ».

Gardez votre pointage et téléchargez-le directement sur l'application Garmin Golf (lorsqu'elle est couplée à un téléphone portable compatible) pour participer aux classements hebdomadaires.

Courtoisie Amazon

Prix : 239,99 $ - 259,99 $ selon la couleur sur Amazon

Légère et confortable à porter, la montre GPS LX5 de SkyCaddie vient avec un grand écran tactile couleur de 3,5 cm. Son look moderne en fait une montre polyvalente sur et hors du parcours.

Un abonnement prépayé de trois ans donnant accès à plus de 35 000 cartes de terrains de golf est inclus à l'achat.

La montre vous offre toutes les informations dont vous avez besoin pour jouer votre meilleur golf.

Courtoisie Amazon

Prix : 399,95 $ sur Amazon

Cette montre de golf GPS est solide en plus d'être hyper facile à utiliser. La montre TW-410G de Canmore possède une fonction intelligente de mesure des coups qui vous donnera une lecture très précise de vos prouesses.

Il existe aussi un moyen très rapide et facile d'obtenir les distances des obstacles de sable et d'eau.

De plus, elle compte également vos pas et vous indique le nombre de calories que vous avez brûlées. Elle est résistante à l'eau et l'affichage noir sur blanc permet de la visualiser facilement, même par temps ensoleillé.

Courtoisie Amazon

Prix : 174,99 $ sur Amazon

À vos bâtons... sortez golfer, bien équipés!