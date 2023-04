Un vent de fraîcheur printanier en bouteilles

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc grec qui sera impeccable à l'apéro, mais également à table avec des entrées froides !

Moschofilero 2022

Domaine Tselepos

Mantinia - Péloponnèse - Grèce

Code : 11097485

Prix : 18,65 $

Disponibilités : +500 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade grecque ou un ceviche de crevettes nordiques.

On aime l'énergie et la vivacité de cette cuvée mono-cépage qui est faite d'une variété de raisin peu connue, le moschofilero ! Il s'agit de blanc alliant droiture, mordant, tonicité et nervosité. C'est droit, franc, net et bien sec. Il aura toute sa place en bordure de la piscine au courant des prochains mois. Tirez-lui son bouchon lors des 18 mois suivant son achat pour éviter les déceptions.

2. Un aguicheur, sensuel et hyper caressant rosé provençal !

Coteaux d'Aix en Provence 2021

AIX - Domaine de la Grande Séouvre

Provence - France

Code : 13465114

Prix : 21,20 $

Disponibilités : +500 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de sushis, une pièce de saumon ou des pailles au fromage.

Menoummm que c'est la grande classe ce rosé de Provence ! Coloration pâle aux reflets saumonés, olfactif fin et fort invitant La bouche est huileuse, grasse et sphérique ayant un généreux volume pour vous faire effectuer de fastueuses harmonisations mets-vins à table. Une très belle réussite ! Consommez cette bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir.

3. Un tout à fait charmant pinot noir du Golden State américain !

Pinot Noir 2020

Angeline - Martin Ray

Californie - États-Unis

Code : 13234754

Prix : 22,05 $

Disponibilités : 20 bouteilles en ligne et 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.8 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un steak de thon en croûte de sésame, un poulet rôti ou une fricassée de champignons.

Ça fait au moins cent fois que je vous dis que les pinots noirs sous la barre des 20-25$, qui nous donne du plaisir en dégustation, ça ne court pas les « tablettes » de la SAQ. Quand on en déniche un de la qualité de ce vin américain, on saute dessus sans attendre ! Cette cuvée baptisée Angeline n'a aucunement la finesse ou la profondeur d'un grand cru de la commune de Gevrey-Chambertin ou de Vosne-Romanée en Bourgogne, mais le produit est sans faille et vachement bien fait pour seulement 22 huards. Vous pourrez l'oublier 3 ou maximum 4 ans dans votre cellier.