Voici 10 trucs pour travailler mieux et non davantage

Si vous devez travailler par les soirs, apporter votre ordinateur à la maison le week-end ou dîner devant votre écran pour accomplir plus de tâches dans votre journée, voici 10 trucs pour travailler mieux plutôt que davantage au quotidien.

Avez-vous déjà repensé vos méthodes de travail avec l'idée de les améliorer, voire optimiser? Saviez-vous qu'il est toujours possible de travailler mieux, sans pour autant devoir travailler plus.

TOP 10 de trucs pour « travailler mieux »

1. Organiser son espace

Optimiser l'espace de travail qu'on occupe au quotidien en l'organisant et en le rangeant aide grandement à la productivité. Personne ne veut perdre de précieux temps à chercher quelque chose qui ne se trouve pas à sa place. Voilà un excellent point de départ pour être efficace.

2. S'offrir des pauses

Cela peut paraître bien banal ou même mal perçu, mais le simple fait de prendre des pauses prolonge la productivité ainsi que la concentration. Cette pause s'applique également à l'heure du lunch. Prenez l'habitude de changer d'environnement pour le dîner.

Pexels MART PRODUCTION

Sachez qu'aucun individu ne peut performer pleinement en travaillant trois heures d'affilées. Après 52 minutes, la science démontre que la productivité chute déjà.

3. Dormir suffisamment

Avoir une bonne nuit de sommeil n'est pas un luxe pour personne! Soyez à l'écoute de votre corps et profitez d'un bon huit heures de sommeil même si vous considérez être fonctionnel·le après une nuit de six heures.

Dormir, s'arrêter et se reposer font aussi partie de la solution pour être plus productif·ve le lendemain.

4. Planifier ses journées

Saviez-vous qu'une seule heure de planification peut vous faire gagner jusqu'à dix heures dans votre semaine? Ça vaut la peine de s'y mettre si vous ne le faites pas déjà.

Si rien n'est planifié à l'horaire, vous serez en mode pompier afin d'éteindre des feux et vous précipiter sur les urgences. À la longue, cette approche vous donnera l'impression de ne pas progresser autant que vous ne le souhaitez et par conséquent, de ne jamais en faire assez.

5. Définir des thèmes

Regroupez des tâches similaires que vous devez abattre dans une même journée. Autrement dit, vous mettrez votre cerveau en mode productivité pour vous dédier à une tâche précise.

Autrement dit, si vous rassemblez toute la rédaction que vous avez à faire dans la semaine le mardi, vous risquez fort bien d'être plus productive que si vous en faites ici et là à tous les jours de la semaine, entre 2-3 autres tâches.

Pexels LinkedIn Sales Navigator

6. Se concentrer sur une seule tâche à la fois

Bien que le « multitasking » soit encore souvent valorisé dans les milieux de travail, c'est son total contraire qui vous aidera à gagner en efficacité. Faites plutôt une seule tâche à la fois et augmentez la qualité de votre travail.

Le multitâche fait croître le risque d'erreur et chuter votre productivité de 40 à 60 %. C'est énorme à la fin d'une journée, semaine ou mois! Oserez-vous revoir votre méthode de travail si vous êtes un adepte du « multitasking »?

7. Statuer de son horaire à l'avance

Évitez à tout prix de dresser une longue « to do list » qui vous suivra tout au long de votre semaine. Celle-ci pourrait engendrer du stress et de la démotivation.

Il est recommandé de déterminer à l'avance, dans l'horaire, le moment où le travail sera accompli. Avant que la semaine commence, assurez-vous de décider durant quelle journée vous réaliserez chacune de vos tâches. Et qui sait, cette approche pourrait même vous valoir une pause en fin d'après-midi sans ressentir aucune culpabilité!

8. Organiser ses tâches selon qui vous êtes

Nul ne se connaît mieux que soi-même. Nous sommes tous différents comme humains et tous n'ont pas le même niveau d'énergie au même moment.

Les plus matinaux seront au sommet de leur art en début de journée alors que certains performent mieux plus tard en journée. Soyez à l'écoute de vous-même et des moments où l'énergie est à son maximum. Planifiez vos livrables les plus exigeants lors de ces sommets et à l'inverse, conservez les activités qui sollicitent moins de rigueur aux périodes où la fatigue prend le dessus.

9. Consulter ses courriels à des moments précis

Vos élans de productivité sont souvent freinés par la gestion des courriels? La solution : dédiez des périodes précises pour répondre à vos dizaines, voir centaines de courriels. Vous ne devriez pas passer la journée les yeux rivés sur cette boîte courriel qui, au final, sont les priorités des autres.

Si ce truc vous interpelle, commencez avec deux blocs de 30 ou de 60 minutes par jour et voyez la différence!

10. S'imposer une heure de tombée ou une date limite

Enfin, n'hésitez pas vous fixer une limite. Cela peut être une heure de tombée pour finaliser la tâche ou encore une date limite pour livrer un mandat.

L'idée, dans ce cas-ci, est d'enlever toute source de culpabilité qui vous laisse croire que vous n'en avez pas fait assez. La première étape est donc de définir vos propres limites.

Un premier pas dans la bonne direction

Rappelez-vous que ces 10 trucs sont tous pertinents, mais n'essayez pas de les intégrer tous en même temps. Adoptez un truc, puis deux et trois, de façon graduelle et observez le changement.

S’il fonctionne, tant mieux et s’il ne fonctionne pas, passez à un autre conseil, tout simplement!