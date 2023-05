Voici 5 habitudes à adopter pour se lever tôt

Vous n'avez jamais été du type matinal, mais avez envie d'essayer ce nouveau mode de vie? Voici 5 étapes pour délaisser l'oiseau de nuit que vous êtes depuis toujours et apprivoiser le lève-tôt qui sommeille en vous.

Après tout, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Si vous avez de la difficulté à vous lever tôt, voici 5 étapes pour changer cela dans votre vie dès aujourd'hui.

D'abord, on en convient : ce n’est vraiment pas facile de se lever tôt. Pour y parvenir, voici une stratégie qui se décline en 5 étapes et qui aide grandement à se réveiller la première fois (pour tous les dépendants au « snooze »).

Pexels Andrea Piacquadio

5 habitudes à adopter pour se lever tôt

1) Prendre des résolutions avant d’aller au lit

Le secret est de décider consciemment chaque soir que vous voulez créer une prévision positive pour le lendemain matin. Établissez déjà dans votre cerveau que le lendemain matin sera le premier jour d'une nouvelle vie.

2) Placer le réveil de l’autre côté de la chambre à coucher

Si vous ne l’avez pas déjà fait, placez-le le plus loin possible du lit. Cela vous force à sortir du lit et à faire bouger votre corps.

Le mouvement crée de l’énergie. Ce geste vous aide à vous réveiller naturellement. Si vous avez le réveil sur la table de chevet, vous êtes encore partiellement endormi lorsque vous l’éteignez. Il est alors beaucoup plus difficile de vous réveiller.

3) Brosser ses dents

Dès les premières minutes après avoir ouvert les yeux, activez-vous et pratiquez des activités qui ne nécessitent pas de réflexion. Ce moment-clé donnera le temps à votre corps de se réveiller.

4) Boire un grand verre d’eau

Hydratez-vous dès votre réveil le matin. Après six à huit heures sans eau, il est normal d’être légèrement déshydraté et la déshydratation cause de la fatigue.

Parfois, lorsque les gens se sentent fatigués à tout moment de la journée, ce dont ils ont vraiment besoin, c’est de boire de l’eau et non pas de dormir.

5) Faire du sport

Faire de l’exercice le matin est crucial pour maximiser votre potentiel. Cela vous met au sommet de votre état mental, physique et émotionnel, et ce, pour l'entièreté de la journée.