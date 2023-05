ACTUALITÉS - Le redoux du printemps est aussi synonyme du retour des tiques. Ces tiques préoccupent de plus en plus nos experts avec leur présence accrue un peu partout au Québec. On craint l’entrée de la tique étoilée d’Amérique , une espèce qui pourrait faire son entrée au Québec pour de bon et qui transmet différentes bactéries...

On fait le point avec la professeure au Département de biologie à l’Université Bishop’s, Jade Savage.