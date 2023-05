Le 9h15

Multi-sports et spécialisation hâtive pour enfants en bas âge

Les saisons de sports d’hiver se terminent, les saisons des sports d'été s’entament progressivement. Aujourd’hui, on va aborder un sujet de plus en plus d’actualité: L’importance de pratiquer plusieurs sports pour les jeunes, même ceux qui pratiquent un sport de haut niveau. Y ‘a des risques à la spécialisation hâtive, etc.