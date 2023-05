Quoi faire pour rebâtir l'estime de soi

MAISON ET FAMILLE - Tout d’abord il faut comprendre ce que c’est l’estime de soi et comment elle fonctionne. Les humains sont des êtres sociaux. Dans l’évolution, nous sommes bâtis pour avoir besoin des autres... pour la survie de l’espèce, pour se reproduire, on a besoin de la collectivité pour se battre contre les menaces. Et ça c’est resté dans l’évolution humaine. Aujourd’hui, nous avons besoin de se sentir accepté, de se sentir connecté à l’autre. L’estime de soi c’est là qu’elle vient jouer.

Quelle est ma valeur sociale. L’estime de soi c’est l’index de à quel point je me sens acceptée (inclus) ou rejetée. Plus je me sens inclus, plus j’ai une grande estime de moi, plus je me sens rejetée moins j’ai une grande estime de moi.