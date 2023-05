7 plantes grimpantes pour couvrir un mur ou une clôture

En plus d'être particulièrement jolies, les plantes grimpantes créent un mur d'intimité naturel. Les murs et les clôtures sont souvent des zones négligées dans les jardins, mais ils offrent un excellent support pour les plantes grimpantes. Découvrez celles que vous devez ajouter à votre cour extérieure, sans plus tarder!

Le moment idéal pour planter une plante grimpante dépend de la variété de plantes que vous avez choisie. En général, il est recommandé de planter une plante grimpante au début du printemps ou à la fin de l'automne, lorsque le sol est encore chaud, mais que les températures extérieures sont douces.

7 plantes grimpantes pour le jardin :

1. Le lierre

Souvent utilisé pour couvrir des murs ou des clôtures, le lierre est une plante grimpante très vigoureuse, qui pousse rapidement. Facile à cultiver, le lierre peut atteindre des hauteurs impressionnantes, allant de 20 à 30 centimètres par an. Le lierre peut également être utilisé pour ajouter de la vie au jardin. Il produit des petites fleurs en automne qui, par la suite, donnent des baies noires. Ce petit fruit attire les oiseaux, qui en raffolent.

2. La clématite

La clématite est une plante grimpante, qui offre de magnifiques bouquets floraux, qu'on ne se lasse pas de regarder. Les fleurs de la clématite sont disponibles en différentes couleurs, notamment le rouge, le rose, le violet et le blanc. Elle peut être utilisée pour couvrir des murs, des clôtures et des treillis. Le petit plus : la clématite peut être combinée avec d'autres plantes grimpantes pour créer un mur de plantes unique!

3. La glycine

Spectaculaire, cette plante grimpante peut être utilisée pour couvrir des murs, des clôtures et des pergolas. Elle est souvent utilisée pour créer un effet de cascade grâce aux délicates grappes de fleurs qui la recouvrent. La glycine, qui peut atteindre une hauteur de 20 mètres, offre des fleurs violettes, roses, blanches et bleues. Bien qu'elle préfère un emplacement ensoleillé, elle peut également tolérer l'ombre une partie de la journée.

4. Le jasmin

Utilisé pour couvrir des murs, des clôtures et des treillis, le jasmin est une plante grimpante qui offre des fleurs blanches, roses ou jaunes. Le jasmin est surtout apprécié pour son parfum délicat et agréable. Ce qui différencie cette plante grimpante des autres est son feuillage persistant. Elle conserve sa verdure même en hiver, lorsque la plupart des plantes ont perdu leurs feuilles.

5. Le rosier grimpant

Le rosier grimpant se déploie dans une variété de couleurs, comme le rouge, le rose et le blanc. Grâce à ses fleurs parfumées et généreuses, cette plante grimpante peut être utilisée pour couvrir des murs, des clôtures et des arches. Le rosier grimpant est également reconnu pour sa croissance rapide, surtout lorsqu'il est plein soleil, ce qui permet de couvrir rapidement un endroit à découvert dans le jardin.

6. La passiflore

Avec leurs pétales complexes, les fleurs qu'offre la passiflore sont uniques en leur genre! Elles peuvent être de couleur rouge, rose, violet, blanc ou bleu, selon la variété. Puisque certaines espèces de passiflores produisent des fruits comestibles, cette plante grimpante permet d'attirer les papillons et les abeilles, ce qui en fait une plante idéale pour les jardins écologiques.

7. Le chèvrefeuille

Pouvant atteindre une hauteur de 3 à 5 mètres, le chèvrefeuille peut rapidement couvrir les surfaces verticales. Il offre un parfum sucré, qui semble être fort apprécié des papillons. Le chèvrefeuille peut être utilisé pour créer des contrastantes de couleurs intéressantes dans le jardin, car il est disponible en différentes couleurs, notamment rouge, rose, jaune et blanc.