Le décalage horaire, aussi connu sous l'expression«jet lag», est un trouble qui affecte les voyageurs qui traversent plusieurs fuseaux horaires. Inévitable, le décalage horaire survient lorsque l'horloge interne est désynchronisée avec l'heure locale de la destination. Heureusement, il existe des moyens efficaces de vaincre les symptômes associés au décalage horaire.

Quels sont les symptômes du décalage horaire?

Les symptômes associés au décalage horaire ont autant un impact sur le bien-être physique que mental du voyageur.

La fatigue et la somnolence;

L'insomnie ou les difficultés à s'endormir la nuit;

Les troubles digestifs, tels que la constipation, la diarrhée ou les nausées;

Les maux de tête et les douleurs musculaires;

La confusion mentale ou la perte de concentration;

Les humeurs changeantes, telles que l'irritabilité, l'anxiété et la dépression;

Les modifications de l'appétit.

Comment vaincre le décalage horaire?

1. Avant de partir en voyage

Avant de partir en voyage, il est conseillé d'ajuster, graduellement, son horloge interne à l'heure local de la destination. Si vous vous rendez dans un fuseau horaire différent que le vôtre, essayez de vous réveiller et de vous coucher plus tôt ou plus tard, selon l'heure de votre destination. Ce truc simple permet au corps de s'adapter en douceur et ainsi, de limiter les symptômes associés au jet lag.

2. Dans l'avion

Pendant le voyagement, il est important de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. L'alcool et la caféine peuvent aggraver les symptômes associés au décalage horaire. Autant que possible, essayez également de bouger dans l'avion en faisant des exercices d'étirement ou en marchant dans l'allée afin de prévenir les douleurs musculaires et les crampes.

3. Une fois à destination

À votre arrivée, essayez de vous exposer à la lumière naturelle autant que possible. Si vous arrivez pendant la journée, sortez et promenez-vous. Si vous arrivez la nuit, essayez de vous reposer dans un environnement sombre et calme. Essayez également de suivre l'horaire local en mangeant et en dormant aux heures appropriées.

De même, certaines activités peuvent facilement être intégrées à la routine. L'exercice physique, la méditation ou la lecture avant d'aller au lit peuvent aident le corps et l'esprit à se sentir mieux, lors d'un séjour à l'étranger.