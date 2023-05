Un nombre record de chiens prêts à être adoptés par des familles aimantes

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettront à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. Cette semaine en est une pas comme les autres : un nombre record de chiens, prêts à être adoptés par une famille aimante, se trouvent à la SPCA de Montréal.

Présentement, la SPCA de Montréal a de (très) nombreux chiens en attente d’un foyer, certains depuis un long moment déjà. Si vous envisagez accueillir un animal, pensez à l’adoption, car nos protégés méritent vraiment de trouver l’amour et la stabilité dans une vraie famille.

Les chiens en attente d’adoption sont de tailles et de tempéraments variés. Bambou, par exemple, est un jeune chien de grande taille, âgé de 2 ans, qui a beaucoup d’énergie et qui est toujours prêt à jouer. Cet amour de chien ️a vraiment le don de charmer les humains, et il adore rencontrer de nouveaux amis à deux ou à quatre pattes. D’un naturel confiant, il sera heureux de vivre dans une famille active et n’aura aucun problème à se balader dans un quartier animé et bruyant.

Gribouille, de son côté, est tout petit et timide. Trouvé seul et frigorifié dans un parc, il se remet aujourd’hui tranquillement de sa mésaventure. Même s’il est de prime abord nerveux, une fois en confiance, il raffole des caresses de ses humains préférés et s’endort en toute quiétude. Il saura s’épanouir dans un environnement calme et rassurant, auprès de personnes qui l’approcheront avec douceur et patience.

Nos chiens en attente d’adoption proviennent de divers milieux et ont chacun une personnalité bien à eux. Rappelons que, contrairement à ce que plusieurs personnes croient, un chien provenant d’un refuge n’a pas forcément des problèmes comportementaux ou médicaux. Plusieurs autres facteurs peuvent être à l’origine de son abandon, comme un déménagement ou un autre changement dans la vie de sa famille.

Venez rencontrer nos protégés en fin de semaine, quel que soit votre style de vie, nous avons le compagnon parfait pour vous! #adoptdontshop

Pour obtenir l’adresse du refuge et en connaître les heures d’ouverture, visitez-le www.spca.com.