Voici vos essentiels pour une journée dans un parc d'attraction

Si vous êtes adeptes des parcs d'attraction et des festivals durant l'été, voici les quelques articles essentiels à prévoir lors de vos prochaines sorties pour vivre la meilleure expérience qui soit.

Que vous planifiez vous rendre à La Ronde, à Osheaga ou encore à Walt Disney World, ces quelques essentiels rendront votre journée des plus agréables.

Il est recommandé de se procurer ces articles avant l'arrivée sur le site où ces accessoires sont souvent vendus au prix fort.

Les essentiels pour une journée dans un parc d'attraction

1. Un sac de ceinture

Ce type de sac est parfait pour traîner vos quelques accessoires sans être trop encombrant. On y glisse ce dont on aura besoin dans la journée et le tour est joué! Il se porte aussi bien à la taille qu'en bandoulière.

Prix : 38,99 $ sur Amazon

2. Une bouteille d'eau isotherme réutilisable

Prévoyez apporter une bouteille d'eau réutilisable. La plupart des parcs d'attraction permet aux visiteurs d'entrer une bouteille d'eau (en exigeant parfois qu'elle soit vide lors du passage à la sécurité).

Vous aurez ensuite accès à des abreuvoirs où vous pourrez remplir celle-ci tout au long de la journée. Optez pour une bouteille isotherme afin de garder votre eau fraîche lors des chaudes journées d'été.

Prix : 38,99 $ chez Sports Experts

3. Un mousqueton en silicone pour bouteille d'eau

Ce simple accessoire vous sera fort utile pour accrocher votre bouteille d'eau à votre sac de ceinture. Ainsi, évitez de devoir la traîner dans vos mains des heures durant et de risquer de l'oublier entre deux manèges.

Prix : 13,32 $ sur Amazon

4. De la crème solaire résistante à l'eau

Impossible de ne pas apporter de crème solaire pour une telle journée sous le soleil plombant. Choisissez un format gel pour sa texture légère comme l’eau et idéalement, un produit résistant à l'eau et à la sueur pour vous éviter de vilains coups de soleil.

Prix (en rabais) : 19,99 $ sur Amazon

5. Un chargeur portatif

Prévoyez de quoi charger votre cellulaire en journée en apportant ce dispositif de charge de petite taille. Avec les plans des sites visibles via des applications la plupart du temps, votre téléphone sera grandement sollicité... Il ne faudrait pas manquer de pile pour capturer les meilleurs moment de votre sortie en famille ou entre amis!

Prix : 26,95 $ sur Amazon

6. Un ventilateur de cou portable et rechargeable

Si vous tolérez mal la chaleur, ce simple ventilateur de cou pourrait rendre votre week-end en festival ou votre journée au parc d'attraction bien plus confortable. Ce gadget vous gardera au frais des heures durant!

Prix : 36,99 $ sur Amazon

7. Un puncho

Personne n'est à l'abri d'une petite averse. Pour éviter tout inconfort, glissez un puncho dans votre sac avant de partir. Vous serez ainsi certain de rester bien au sac, et ce, peu importe les aléas de Dame Nature.

Prix : 17,99 $ sur Amazon

8. Des comprimés d'acétaminophène

Prévenez rapidement un mal de tête après quelques tours de montagnes russes avec des comprimés d'acétaminophène. Ils seront votre meilleur allié en cas de besoin! Vous pourriez ajouter à ceci des diachylons en cas d'ampoules aux pieds...

Prix : 1,95 $ sur Amazon

9. Un gel désinfectant pour les mains

Ce produit antiseptique est un indispensable pour une sortie estivale au parc d'attraction. Vous en aurez assurément besoin à la sortie des manèges, avant de casser la croûte ou encore pour nettoyer les mains des enfants s'il n'y a pas de salle de bain à proximité.

Prix : 4,50 $ sur Amazon

10. Un déodorant

Sentez-vous frais toute la journée en ayant dans votre petit sac un déodorant ou un antisudorique. Une simple application vous donnera l'impression de revivre et de pouvoir vous éclater durant encore des heures.

Prix : 7,47 $ sur Amazon

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de vous amuser et de découvrir autant de parc d'attraction et de festivals que vous le souhaitez, et ce, bien équipés!