Walt Disney World : TOP 10 des meilleures attractions à voir à Magic Kingdom

Si vous prévoyez un voyage à Walt Disney World et un arrêt au parc thématique Magic Kingdom, voici notre TOP 10 des meilleures attractions à voir et à faire absolument pour vivre une expérience des plus magique!

• À lire aussi: Voici de parfaits vêtements pour un prochain voyage à Disney

• À lire aussi: 15 choses à découvrir en Floride... au-delà de Disney World

Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride est le tout premier parc thématique ayant ouvert ses portes en 1971. C'est ce qui en fait l'un des plus importants parcs de Disney.

Le parc d'attraction Magic Kingdom ne cesse de gagner en popularité, lui qui est visité par plus de 20 millions de personnes à chaque année.

Unsplash Amy Humphries

Vous êtes peut-être de ceux qui allez s'ajouter prochainement à cet impressionnant nombre... Si c'est le cas, voici notre plus récent palmarès des meilleures attractions et activités qu'il vous faut absolument mettre à votre plan de match pour vos vacances du côté de Disney, à Orlando.

Que vous voyagiez avec de jeunes ou moins jeunes enfants ou même entre adultes, vous aurez du plaisir en quantité durant votre journée passée à Magic Kingdom.

TOP 10 des meilleures attractions à Magic Kingdom

1. Tron Lightcycle / Run

TRON Lightcycle / Run est la toute nouvelle attraction du Magic Kingdom et l'une des plus palpitantes aussi! Notre chroniqueuse au culturel, Sabrina Cournoyer, en avait fait l'essai en primeur il y a quelques semaines et elle résumait son expérience ici .

Inspirée du film de science-fiction TRON : Legacy, cette montagne russe vous fait vivre une tonne de sensations fortes! Positionné à plat ventre comme si vous conduisiez votre propre Lightcycle, vous vivrez une course folle et à très haute vitesse dès les premières secondes après le départ.

Notre conseil vu sa nouveauté et sa grande popularité : inscrivez-vous à la file virtuelle dès son ouverture via l'application My Disney Experience que vous pouvez télécharger sur iOs et Android .

De plus, essayez d'en faire l'expérience en soirée pour profiter de la noirceur dans les tronçons qui vous amènent à l'extérieur.

• À lire aussi: Walt Disney reçoit Sabrina Cournoyer comme une reine en Floride

2. Space Mountain

Les amateurs de montagnes russes adoreront Space Mountain, situé tout près de TRON Lightcycle / Run sur le site de Magic Kingdom en Floride. On vous fait voyager dans l'espace l'instant de quelques minutes.

L'obscurité totale rend ce manège complètement imprévisible, ce qui amplie les sensations à bord. Coeurs sensibles : évitez le premier siège à l'avant.

3. Pirates of the Caribbean

Cette attraction doit absolument figurer dans votre horaire de la journée si vous planifiez visiter le parc thématique Magic Kingdom. Pourquoi? On vous fera remonter dans le temps jusqu'à l'époque des pirates, et ce, à bord d'une petite embarcation qui navigue au milieu des canons et des flibustiers.

Vous y verrez Jack Sparrow, rendu célèbre par Johnny Depp et une foule de personnages complètement hallucinants... Ils ont l'air tellement réalistes qu'on peine à croire que ce ne sont pas des humains.

4. Seven Dwarfs Mine Train

Ensuite, un arrêt s'impose à ce manège où vous êtes invités à rencontrer les sept nains de Blanche-Neige qui chantent et sifflent tout en travaillant. Montez à bord d'un train de mine rempli de diamants et débutez une ascension vers le sommet qui offre une vue surplombant le site.

La montagne russe vous promet une descente endiablée jusqu'au fond de la mine avec des virages exaltants. Accrochez-vous, impossible de ne pas s'amuser dans cette attraction phare de Magic Kingdom.

5. Big Thunder Mountain Railroad

Bien qu'elle ne soit pas la plus rapide ni la plus récente, cette montagne russe est ultra divertissante. On vous fait monter à bord d'un train tout droit sorti de l'époque de la ruée vers l'or des années 1850.

Durant l'expérience, le train roule à toute allure et vous envoie dans des tunnels, des virages serrés et des canyons dans lesquels on a peur de chuter.

6. Jungle Cruise

Parfait pour prendre une pause de sensations fortes, Jungle Cruise est un tour en bateau de 10 minutes qui se déroule sur des rivières pittoresques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud.

Au cours de la croisière, vous rencontrerez plusieurs bêtes dangereuses et rirez sans doute de l'humour pince-sans-rire du capitaine. Aussi effrayante qu'elle puisse paraître, cette croisière relaxante convient très bien à toute la famille.

7. Peter Pan’s Flight

Peter Pan's Flight est inspiré du film d'animation Peter Pan de Walt Disney sorti en 1953 et qui a ensuite donné lieu à un livre et à une pièce de théâtre du même nom. Revivez ainsi l'histoire complète de Peter Pan à bord de répliques de bateaux pirates et faites un voyage passionnant en survolant Londres.

Figurant parmi les plus populaires du parc, cette attraction vaut l'attente même si la file peut parfois être longue.

8. Le défilé Festival of Fantasy Parade

Que vous soyez accompagné d'enfants ou non, assistez à au moins un défilé Disney Festival of Fantasy Parade. Magic Kingdom s'anime avec de la musique et de la danse et vous fait voir tous les personnages mythiques de Disney.

Rassurez-vous, cette parade se déroule tous les jours, à midi et 15h la plupart du temps. Impossible - ou presque, de la rater!

9. Haunted Mansion

Haunted Mansion est certainement l'attraction la plus effrayante à Magic Kingdom. Située à Liberty Square, le manège vous transporte à travers un labyrinthe complètement hantée.

Vous rencontrerez des fantômes, des esprits et des phénomènes surnaturels, bref de quoi vous faire sursauter plus d'une fois! À voir absolument...

10. Les feux d'artifice Happily Ever After

Enfin, la cerise sur le sundae réside dans ces feux d'artifices qui prennent place en toute fin de journée sur le site de Magic Kingdom.

Les histoires de Disney prennent vie grâce aux feux d'artifice, aux lumières, aux lasers et aux projections le tout, au-dessus du château de Cendrillon. C'est de toute beauté! L'attente en vaut vraiment la peine, même si vous êtes fatigué de votre longue journée sous le chaud soleil.

Si vous n'avez encore jamais mis les pieds à Walt Disney World, on espère que cet article vous convaincra de réserver un séjour prochainement et de créer de précieux souvenirs avec famille et amis.