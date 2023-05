Ces 7 accessoires qu'il faut absolument avoir pour son chien cet été

Nos animaux de compagnie, ils sont célébrés toute la semaine, à l'occasion de la Semaine nationale des animaux de compagnie. Bien qu'ils n'aient besoin que d'amour et d'eau fraîche pour être heureux, on a déniché les accessoires qui rendront leur vie (et la vôtre) plus facile cet été!

Voici les 7 accessoires qu'il faut absolument avoir si vous avez un chien :

1. Housse de siège arrière pour chien

Nos chiens, on aime qu'ils nous accompagnent partout : en camping, au chalet, chez les amis. Soyons honnêtes, les poils qu'ils laissent sur la banquette arrière de la voiture ne sont pas toujours très élégants. Pour faciliter le nettoyage de la voiture, après un déplacement avec pitou, on se procure cette housse de siège pour chien. Un must!

Housse de siège arrière pour chien, 33$

2. Tondeuse de toilettage professionnelle pour chien

À l'approche de la saison chaude, nos animaux de compagnie seront reconnaissants de se départir de leurs épais duvets. Silencieuse, cette tondeuse convient à tous les types d'animaux de compagnie, des petits chats aux chiens imposants.

Tondeuse de toilettage professionnelle pour chien, 45$

3. Siège de voiture pour chien

Parfait pour les plus petits chiens, mais aussi pour les chats, ce siège de voiture vous permet de rouler jusqu'à destination, en toute sécurité, avec votre animal de compagnie. Facile à nettoyer et à installer, cet accessoire est indispensable!

Siège de voiture pour chien, 27$

4. Gobelet portable nettoyeur de pattes pour chien

L'été, c'est fait pour jouer! Nos chiens, qui adorent se perdre en nature, se rouler dans la terre et patauger dans l'eau, reviennent rarement propres d'une sortie en plein air. Ce gobelet portatif est conçu pour nettoyer les pattes des chiens, en éliminant toutes les saletés laissées par leurs aventures.

Gobelet portable nettoyeur de pattes pour chien, 19$

5. Piscine pliable en PVC robuste pour chiens

Les chiens aussi peuvent être incommodés par les grandes chaleurs estivales. Pour éviter qu'ils ne souffrent d'un coup de chaleur, on s'assure qu'ils aient accès à un point d'eau pour se rafraîchir. Cette piscine en PVC est idéale pour les chiens!

Piscine pliable en PVC robuste pour chiens, 65$

6. Lit surélevé pour chien pour l'extérieur

Puisqu'il est surélevé, ce lit permet à l'air de circuler à travers le tissu afin que le chien puisse sentir une légère brise sous son poil. Ce lit est particulièrement pratique pour garder son chien propre afin qu'il n'ait pas à s'étendre directement sur le sol.

Lit surélevé pour chien pour l'extérieur, 40$

7. Bouteille d'eau de voyage pour chien

Idéale pour les longues randonnées en nature cet été, cette bouteille d'eau pliable permet aux chiens de rester hydratés. Légère, cette bouteille s'insère dans n'importe quel sac de transport. Il suffit d'appuyer sur le contenant pour libérer l'eau.

Bouteille d'eau de voyage pour chien, 23$