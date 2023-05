Découvrez cette nouvelle marque idéale pour un mode de vie actif

Que vous cherchiez des vêtements athlétiques pour profiter d'un confort ultime à la maison, pour pratiquer vos activités sportives favorites ou simplement pour offrir en cadeau, dénichez tous les essentiels pour la vie active grâce à cette nouvelle marque exclusive à Sports Experts !

Alliant style et confort, la marque athlétique Forward With Design (FWD) apporte un joli vent de fraîcheur avec des vêtements optimisés pour vous suivre dans tous vos mouvements.

Ainsi, grâce aux collections pour femmes et pour hommes, incluant des modèles taille plus et une variété d’accessoires, vous pourrez bouger en toute liberté et confiance lors de vos activités quotidiennes.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Anaïs Guertin-Lacroix, chroniqueuse à Salut Bonjour, a eu la chance de magasiner en primeur les vêtements et les accessoires de la marque. Découvrez ses pièces coups de cœur de la nouvelle collection !

Des vêtements athlétiques pour toute la famille

Peu importe le moment de la journée, la marque FWD vous accompagne dans toutes vos activités familiales grâce à une large sélection de vêtements respirants pour femmes, hommes et enfants que vous pourrez agencer à des accessoires stylés.

Avec l’arrivée des beaux jours, rien de mieux qu’un short axé sur la durabilité et l’évacuation de l’humidité pour que votre enfant soit confortable lors de ses activités sportives.

La pièce incontournable pour une sortie au parc ou à la montagne : un collant d’entraînement qui vous garde au frais et qui vous procure un confort accru.

Avec son tissu anti-odeurs et son style épuré, ce chandail vous permet de passer du bureau à vos activités familiales en misant sur un look décontracté.

Des ensembles confortables pour le télétravail

Comme le télétravail risque d'être encore présent lors des prochaines années, le confort est devenu le critère de prédilection de plusieurs. Anaïs Guertin-Lacroix a déniché une tenue 100 % stylée parmi les pièces de la collection printanière. Magasinez plus de pièces ci-dessous !

Avec sa coupe légèrement surdimensionnée qui favorise la superposition, ce chandail en tricot sera une pièce essentielle de votre garde-robe printanière.

Léger et confortable, ce pantalon évasé s’agence à tous les styles de haut et vous permet de passer de la maison à vos activités en moins de deux !

Pour votre séance de yoga à l’heure du lunch, transportez tous vos vêtements et votre équipement de sport grâce à ce sac muni de plusieurs compartiments.

De jolies pièces pour faire plaisir à votre maman sportive

Que vous souhaitiez offrir un moment actif, zen, tendance ou plein air à votre maman, la chroniqueuse vous propose des idées-cadeaux parfaites pour la fête des Mères. Trouvez également d’autres suggestions ci-dessous !

Ce modèle plaira assurément à votre maman qui se laissera séduire par sa coupe facile à porter, son encolure haute et son tissu doux.

Votre maman pourra enfiler ce joli haut écourté par-dessus son soutien-gorge de sport avant ou après son entraînement pour aller faire les courses.

Ce short suivra votre maman de la maison au studio de yoga grâce à son tissu qui favorise l’évacuation de l’humidité et sa conception optimisée pour transporter ses effets personnels.

Pour dénicher des vêtements et des accessoires qui vous offriront confort et style pendant vos activités quotidiennes, magasinez la marque athlétique FWD, offerte en exclusivité chez Sports Experts.