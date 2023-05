Les plus belles plantes extérieures pour sublimer la terrasse

Vous rêvez d'une terrasse verdoyante, où vous pourrez vous détendre, que vous soyez en ville ou en campagne? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à un vaste jardin qu'on ne s'initier aux joies du jardinage. Découvrez les plus belles plantes en pot pour enjoliver la terrasse extérieure!

Les plantes en pot nécessitent un arrosage régulier pour maintenir un niveau d'humidité adéquat. En fonction de la taille du pot, du type de plante et des conditions météorologiques, l'arrosage peut être délicat. Trop arroser peut entraîner la pourriture des racines, tandis que ne pas arroser suffisamment peut entraîner le flétrissement et la déshydratation des plantes.

Un bon drainage est essentiel pour éviter l'accumulation d'eau dans les pots, ce qui peut également causer la pourriture des racines. En se procurant des pots qui possèdent des trous de drainage au fond, l'excès d'eau pour s'écouler naturellement.

Les plus belles plantes extérieures pour la terrasse :

1. Les pétunias

Les pétunias, qui offrent une jolie cascade de fleurs, insufflent une touche de romantisme à n'importe quelle demeure! Installée dans des jardinières suspendues, cette plante annuelle est souvent utilisée pour enjoliver une terrasse, en raison de ses pétales colorés, tantôt tachetés, tantôt lignés. Les pétunias ont besoin de beaucoup de soleil pour croître, il faut donc s'assurer qu'elles ont un contact direct avec les rayons.

2. Les palmiers nains

Les palmiers nains offrent un cadre exotique, qui rappellent les vacances à la mer. Sophistiquées, leurs feuilles se déploient en éventail, ce qui permet d'habiller l'espace extérieur. Il faut toutefois s'assurer d'opter pour une variété adaptée à la culture en pot. C'est le cas notamment du palmier nain Chamaedorea, qui peut autant s'acclimater à l'intérieur de la maison, durant l'hiver, qu'à l'extérieur, durant l'été.

3. La lavande

Grâce à son délicat parfum, la lavande appelle à la détente et à la relaxation. En raison de ses propriétés répulsives naturelles, la lavande repousse les insectes indésirables, comme les moustiques, mais attire les abeilles et les papillons. Puisqu'elle est résistante à la sécheresse et qu'elle nécessite peu d'arrosage, la lavande peut être cultivée pot et déposée sur la terrasse, tout au long de la saison estivale.

4. Les hortensias

Ces arbustes à fleurs ont l'habitude de fréquenter les terrasses de la ville. Particulièrement jolies, les couleurs des fleurs varient selon la variété choisie, allant du blanc pur au rose, au bleu, au violet et même au rouge. Les hortensias préfèrent une exposition à mi-ombre ou ensoleillée légère. Les hortensias peuvent être cultivés en pots pour ajouter de la gaieté à l'espace extérieur, durant la saison estivale.

5. Les herbes aromatiques

Les fines herbes, comme le basilic, le romarin, le persil et la ciboulette, sont idéales pour la terrasse. En plus d'être particulièrement utiles en cuisine, les herbes fraîches sur la terrasse dégagent de merveilleux arômes. Cultiver des herbes aromatiques sur votre terrasse permet d'avoir des ingrédients frais à portée de main pour cuisiner, en plus d'ajouter une belle touche de verdure.