Notre guide pour profiter au maximum d'un voyage à Walt Disney World

Bien que Walt Disney World fasse la promesse d'être un endroit magique, il faut bien se préparer avant de mettre les pieds sur l'un des quatre parcs thématiques. Dans cet article, on vous fournit nos meilleures astuces pour vivre la meilleure expérience de voyage possible.

D'abord, si vous partez à Disney avec l'idée que vous êtes en vacances et que vous ne voulez pas trop avoir d'horaire, changez tout de suite votre état d'esprit. Une viste à Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios ou EPCOT nécessite un minimum de préparation et de planification en vue du grand jour.

On répond dans cet article aux questions les plus souvent posées par les futurs visiteurs pour vous éclairer au mieux avant l'arrivée sur place.

Planifier un voyage à Disney

Une visite à Walt Disney mérite une planification soignée afin que votre voyage soit le plus magique possible, qu’il corresponde aux désirs et aux envies de votre famille et qu’ils vous permettent de revenir à la maison la tête et le cœur plein de souvenirs merveilleux. Voici donc quelques facteurs qui peuvent influencer la planification de votre voyage.

Unsplash Nicholas Fuentes

Quel est le meiller moment pour aller à Disney?

Il est important de préciser que les sites de Disney accueille des milliers de visiteurs à chaque jour. L'achalandage peut varier énormément selon la période. L'expérience pourra être différente selon la période choisie pour voyager. Préparez-vous à voir de nombreuses familles et des files d'attente en quantité.

Vous profiterez davantage de votre visite à Walt Disney World en choisissant une période un peu moins achalandée, septembre ou janvier, par exemple. Vous n’êtes pas disponible à ces moments? Sachez que le temps des fêtes est généralement plus bondé que l’été (ça se calme un peu à partir de la mi-août) et la relâche un peu moins. Règle générale, on conseille généralement d’éviter les vacances scolaires et les congés fériés (notamment le « Spring Break » et la « Thanksgiving ») ainsi que Pâques.

Aussi, il est important de se rappeler que l’été en Floride est particulièrement chaud et humide. Il peut être difficile de passer une journée complète dans les parcs et il est bon de prévoir une pause piscine en après-midi afin d’éviter les coups de chaleur, surtout chez les enfants.

Une autre période très agréable est de janvier jusqu’à la mi-mars (juste avant le congé scolaire américain). Par contre, il peut faire froid à cette période, il faut donc prévoir des vêtements pour toutes les températures.

L'achats de billets en ligne

Vous pouvez vous procurer vos billets d’accès à Walt Disney World directement en ligne, mais ne tardez pas car les prix augmentent plus la date de votre voyage approche. Suivez les étapes ci-dessous pour ne rien oublier lors de l’achat de vos billets pour les parcs.

Rendez-vous sur la plateforme transactionnelle de Walt Disney World et cliquez sur « Sélectionner les billets ». Vérifiez la disponibilité des différents parcs pour les journées où vous voulez vous rendre à Walt Disney World en utilisant le calendrier. Sélectionnez ensuite le nombre de jours où vous souhaitez profiter des parcs et les types de billets. Choisissez ensuite le nombre de billets adultes (10 ans et plus) et le nombre de billets enfants (3 à 9 ans). Notez que les prix indiqués sont en dollars américains. Révisez les informations et détails des billets puis poursuivez avec les étapes de paiement. Vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour procéder aux réservations. Assurez-vous de compléter cette étape dès que vous recevrez la confirmation. Vous serez dirigé sur My Disney Experience . Vous aurez à ajouter les informations de chaque voyageur et à les associer aux billets achetés.

Le téléchargement des applications

Vous profiterez davantage de Disney si vous vous y préparez. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, un téléphone intelligent peut améliorer plusieurs aspects de votre séjour! Une bonne façon est d'abord de télécharger l’application My Disney Experience et Magic Guide sur votre téléphone mobile ou en vous créant un compte à mydisneyexperience.com .

Vous pourrez:

Prévoir un itinéraire pour chaque jour (attractions, pauses, restaurants, etc.) et minimiser les déplacements inutiles avec les cartes interactives des parcs.

(attractions, pauses, restaurants, etc.) et minimiser les déplacements inutiles avec les cartes interactives des parcs. Réserver vos places au restaurant (jusqu’à 60 jours avant).

(jusqu’à 60 jours avant). Consulter les horaires des événements spéciaux et des séances de photo avec les personnages.

De plus, l’application My Disney Experience vous permet de vérifier les temps d’attente des attractions, les horaires de spectacle et utiliser le système Disney Genie+ qui vous permettra de sauver les files d'attente.

Enfin, mettez dans vos valises des chandails aux motifs et couleurs de Disney. C’est le temps aussi de mettre à profit les robes de princesse achetées à l’Halloween.

Courtoisie momrewritten.com

Nos conseils une fois sur place à Disney

Le service Genie+

Notre tout premier conseil : mettez votre cadran et réservez le service Genie+ dès 7h le matin via l'application My Disney Experience. Il faut prévoir payer entre 15 $ US et 29 $ US par personne, par jour, selon la période de l’année. Ajoutez le tout à votre porte-feuille mobile ou à votre montre intelligente pour être prêt à scanner le tout à l'arrivée.

Courtoisie guide2wdw.com

Aussitôt cela fait, réservez votre première attraction que vous ferez dès votre arrive sur le site. Chaque matin, Genie+ ouvre la voie aux Lightning lanes, qui permettent de faire la plupart des manèges en n’attendant que quelques minutes, en les choisissant un à la fois.

Puis, arrivez tôt (soit à l'ouverture), car sinon il faut prévoir un bon délai pour entrer sur certains sites. C'est le cas à Magic Kingdom, par exemple.

Dès que vous êtes sur le point d'embarquer dans un premier manège, annulez votre réservation via Genie+ et réservez une seconde attraction qui vous propose une plage horaire la plus proche pour ne pas perdre de temps dans les files.

Répétez ce modus operandi toute la journée pour optimiser votre viste et le tour est joué!

Quoi mettre dans mon sac à dos?

Amenez que les essentiels pour une journée dans un parc d'attraction lors d'une journée à Disney.

Si vous optez pour le sac à dos, prévoyez quelques vêtements de rechange, des grignotines, des gourdes pour tous les membres de la famille que vous pourrez remplir gratuitement sur place et des ponchos en cas de pluie.

Sachez que certains accessoires sont interdits dans les parcs, notamment:

les chaises pliantes

les drones et autres jouets téléguidés

les chariots pour enfant

les perches à égoportrait (selfie sticks) ou trépieds

Courtoisie The Motherchic

Walt Disney World avec des enfants

Si vous avez de jeunes enfants, nous vous recommandons d’apporter une bonne poussette confortable.

Les poussettes sur le site de Disney ne conviennent pas vraiment aux très jeunes enfants et ne peuvent pas sortir des parcs, donc il est préférable d’amener la vôtre ou de louer pour toute la durée du séjour.

Un porte-bébé peut être aussi très pratique avec un jeune enfant puisque vous devrez laisser en tout temps la poussette à l’extérieur des attractions dans les stationnements prévus à cet effet.