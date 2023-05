Les meilleures planches à pagaie sur le marché [2023]

Avec l'arrivée de beaux jours, la fièvre de la planche à pagaie risque de s'emparer des sportifs qui aiment particulièrement se retrouver sur les plans d'eau. Pour vous aider à vous retrouver parmi les nombreuses options qui existent sur le marché, voici les meilleures planches à pagaie si vous songez à vous équiper cette saison.

Il existe une foule de modèles de planches à pagaie rigides ou gonflables. Certaines sont conçues pour faire de la balade, pour pratiquer le yoga, pour pêcher ou même pour effectuer de plus longues randonnées.

Vous devez tout d'abord déterminer ce que vous voudrez faire avec la planche à pagaie avant d'en faire l'achat.

De plus, plusieurs éléments techniques doivent être considérés, dont votre poids et votre grandeur. De plus, considérez votre niveau d'expertise, l'entreposage auquel vous avez accès et le transport auquel vous aurez recours pour monter sur votre « stand-up paddle » (SUP).

Pour en savoir plus à ce sujet, cet article est une excellente source d'information pour vous faire une tête.

Les meilleures planches à pagaie

À la recherche d'un planche à pagaie qui soit versatile selon vos envies? Ne cherchez plus. Il vous faut la Boréa de Taiga Board. Elle est le pont parfait entre votre côté sportif et votre côté plus relax les matins de fin de semaine. On adore cette compagnie québécoise et que dire de son service après vente irréprochable!

Prix : 1257 $ sur Taiga Board

Conçu pour les pratiquants débutants qui pèsent plus de 176 lbs, cette planche à pagaie gonflable est idéale pour de courtes sorties. La pompe et la rame sont vendues séparément. Les dimensions de ce SUP font en sorte qu'il est très stable et facile à manoeuvrer. Que ce soit pour vous balader ou prendre des petites vagues, il s'agit d'une belle option à considérer sans devoir investir trop d'argent.

Prix (en rabais) : 348 $ chez Decathlon

Profitez du plein air cet été avec cette planche à pagaie gonflable Adventure 11 de la marque Onata. Très compact une fois dégonflé, ce SUP se range facilement dans les petits espaces ou dans le coffre dans votre voiture grâce à son sac de transport.

De plus, l’ensemble comprend une pagaie, une pompe, une sangle de cheville de 9 pieds ainsi qu’une trousse de réparation. Vous avez donc tout ce qu’il vous faut pour vous adonner à votre activité nautique favorite sur les lacs ou les rivières tranquilles.

Prix (en liquidation) : 485,99 $ au lieu de 809,99 $ chez Sports Experts

Cette planche de paddleboard qui a pris l'industrie de la planche à pagaie d'assaut est de retour, plus audacieuse et meilleure que jamais. Ce SUP est parfait pour les pagayeurs débutants et intermédiaires!

Grâce à sa forme « All around », elle vous assure d'avoir la meilleure stabilité et maniabilité sur l'eau. On craque pour ses designs tous plus originaux les uns que les autres.

Prix (en rabais) : 599 $ sur Maddle

Cette planche à pagaie est idéale pour les promenades en eau calme et en eau à petites vagues. Voilà le genre de SUP qu'on achète pour laisser au chalet et qui conviendra à plusieurs utilisateurs.

Son siège amovible avec dossier et repose-pied permet de le transformer en kayak hyper facilement.

Prix (en rabais) : 399,99 $ au lieu de 799,99 chez Canadian Tire

Cette planche est abordable tout en offrant polyvalence et performance. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un sac à dos compact!

Remasterisée pour 2023, cette série de planche à pagaie a été améliorée afin de fournir un meilleur équilibre. On adore les jolies couleurs pour partir explorer les cours d'eau en toute sécurité cet été!

Prix : 849,99 $ chez Altitude Sports

La planche à pagaie gonflable Boracay 10'4 est idéale pour les débutants qui veulent découvrir le sport cet été. Le matériau utilisé assure une grande rigidité et stabilité.

Le SUP Boracay 10'4 est la solution parfaite pour un transport facile et un espace de rangement limité. Il est livré avec un sac de transport, une pompe, une laisse et une pagaie, de sorte que vous êtes prêt à partir explorer n'importe où, n'importe quand.

Prix : 529,99 $ sur Amazon

Cette planche à pagaie est conçue et fabriquée pour résister aux rivages rocheux et aux hauts-fonds les plus surprenants. Pesant seulement 17 livres lorsqu'elle est entièrement gonflée, cette planche ultralégère est une très belle option pour faire ses premières armes en SUP.

Vendue uniquement en ligne, chaque planche est livrée avec une pagaie légère et réglable, un sac de transport, une pompe à double action haute pression, des ailerons amovibles, une laisse et un étui de téléphone étanche.

Prix : 499 $ chez Walmart

L'équipement nécessaire pour une sortie en planche à pagaie

Avant de vous lancer sur un plan d'eau, assurez-vous de revêtir un vêtement de flottaison individuel approuvé par Transports Canada et d'avoir en votre possession un bon dispositif de signalisation sonore.

De plus, Transports Canada exige des pagayeurs qu’ils apportent certains articles de sécurité à bord de ces planches à pagaie. L’équipement que vous devez transporter varie selon la taille et le type d’embarcation ainsi que le moment et l’endroit de vos sorties.