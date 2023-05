Quoi faire avec les gros mots des enfants?

MAISON ET FAMILLE - On s’entend que les jurons ne sont pas des beaux mots et dans la bouche d’un enfant c’est pire. Même si on fait attention à notre vocabulaire et qu’il n’y a pas de gros mots à la maison, on ne peut empêcher l’influence des amis à la garderie ou au parc, de notre entourage ou encore de la télévision. C’est un passage quasi obligé, ça fait partie du développement de l’enfant et souvent notre enfant utilise des gros mots même s’il ne saisit pas le sens.