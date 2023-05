Guide d'achat : les meilleurs barbecues sur le marché

Qui dit retour de l'été, dit aussi retour de la saison officielle du barbecue. Si vous devez changer le vôtre ou faire l'achat d'un tout premier barbecue cette année, voici vos meilleures options à considérer.

L'odeur, le goût et les saveurs que nous procurent un bon repas cuisiné sur le barbecue sont indéniables.

Il peut toutefois être difficile de s'y retrouver parmi les nombreux modèles de barbecue offerts sur le marché. Pour vous aider à y voir plus clair (et à savourer de délicieux repas à l'année), voici les meilleurs BBQ à considérer pour l'achat.

Les meilleurs BBQ

Le barbecue Rogue 425 dispose de 3 brûleurs, 36 000 BTU au total et 2,741,9 cm2 de surface de cuisson totale ainsi que d'un brûleur latéral à gaz. Les étagères latérales pliables permettent à ce barbecue d'être rangé sans trop de souci ou de s'intégrer dans des espaces compacts. C'est le barbecue idéal pour les balcons et les petites terrasses.

Courtoisie Amazon

Prix : 999 $ sur Amazon

Cuisinez à la perfection avec ce barbecue intelligent Spirit EX-315 de Weber. Ce barbecue de 32 000 BTU permet de faire cuire jusqu'à 26 hamburgers à la fois avec un contrôle précis de la température grâce au propane et des grilles en fonte parfaites pour produire de superbes marques de grillage.

Sa technologie de grillage intelligente intégrée offre une aide en temps réel, et vous avertit lorsqu'il est temps de retourner et de retirer les aliments. Ne brûlez plus jamais le souper grâce à ce BBQ!

Courtoisie Weber.com

Prix (en rabais) : 849,99 $ chez Best Buy

Soigneusement conçu et fabriqué avec des matériaux durables, ce barbecue à 5 brûleurs de Coleman trouvera vite sur place sur la terrasse. Sa couleur noir mat élégante et ses accents de nickel noir en font un très joli barbecue qu'on ne tanne pas de regarder.

Avec ses grilles de cuisson robustes en fonte émaillée de 640 po2, son brûleur à infrarouge de 12 000 BTU, ses brûleurs puissants en acier inoxydable et son système d'allumage résistant aux intempéries, il offre un démarrage hyper fiable même par temps venteux.

Courtoisie Canadian Tire

Prix (en rabais) : 969,99 $ chez Canadian Tire

Très fonctionnel et polyvalent, ce barbecue au propane MASTER Chef à 5 brûleurs, avec système de valve convertible, offre une généreuse surface de cuisson principale de 650 po2 avec 4 brûleurs en acier inoxydable de 40 000 BTU, plus un brûleur latéral supplémentaire de 10 000 BTU pour répondre à tous vos besoins de cuisson en plein air.

Utilisez la grille de cuisson principale de ce barbecue au propane à 4 brûleurs pour saisir des hamburgers, des hot-dogs, des biftecks, du poulet, des kébabs et plus encore, tout en préparant des légumes, des sauces et d'autres plats d'accompagnement sur le brûleur latéral pratique du barbecue. La grille de cuisson en fonte émaillée offre un nettoyage facile, une excellente rétention de la chaleur et une durabilité à toute épreuve.

Courtoisie Canadian Tire

Prix (en rabais) : 399,99 $ chez Canadian Tire

Le barbecue Crown 420 de Broil King possède 4 brûleurs de 40 000 BTU avec un système de cuisson en acier inoxydable produisant la saveur de barbecue que vous recherchez. Les brûleurs assurent une distribution uniforme de la chaleur sur toutes les grilles.

L'espace de cuisson total de 660 po2 fait de ce BBQ le choix idéal pour vos grands rassemblements. Le thermomètre intégré au couvercle vous donne une vue claire de la température interne.

Courtoisie RONA

Prix (en rabais) : 924 $ chez RONA

L'été n'aura jamais été aussi savoureux qu'avec l'un de ces 5 meilleurs barbecues actuellement offerts sur le marché.