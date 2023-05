Tout le monde ne jure que par cette huile à lèvres à 14$

Exit, le brillant à lèvres et le rouge à lèvres! Cet été, c'est une huile hydratante qui sera sur toutes les lèvres.

L'huile à lèvres se situe à mi-chemin entre un soin hydratant et un brillant pour les lèvres. De grandes marques de cosmétique, comme Dior, ont déployé des efforts extraordinaires pour séduire les nouveaux adeptes de ce produit, mais voilà que c'est l'huile à lèvres NYX Professionnal Makeup qui fait fureur, notamment en raison de son prix tout doux. Comparativement à l'huile à lèvres de son compétiteur, que l'on retrouve sur les tablettes à 50$, l'huile à lèvres NYX est beaucoup plus abordable. Il est possible de se procurer un tube pour moins de 14$.

L'huile offre un fini brillant, tout comme le ferait un gloss, mais sans laisser une sensation collante. Plus confortable qu'un gloss, l'huile possède une autre carte cachée dans sa manche : ses propriétés hydratantes. Puisqu'elle est infusée à partir de différentes sortes d'huiles, comme celle de chicoutai, de framboise et de scalène, elle fournit une hydratation pouvant aller jusqu'à 12 heures.

Facebook : NYX Cosmetics

L'huile à lèvres de NYX Cosmétics permet de magnifier la bouche, en rehaussant son volume et en soulignant ses pourtours. Elle est offerte en huit teintes, allant des plus naturelles aux plus flamboyantes. Si certains vont préférer les finis pêche ou roses, d'autres ne jurent que par les teintes brunes ou fuchsias. L'huile peut être appliquée directement sur les lèvres, pour offrir un brillant naturel, ou sur un rouge à lèvres coloré, pour en sublimer la couleur.

La formule innovante, qui ne contient que des ingrédients végétaliens, est offerte dans un joli tube, qui se glisse facilement dans une poche de pantalon ou dans un compartiment de sac à main. Il suffit d'utiliser l'applicateur pour déposer l'huile sur les lèvres avec précision. Même si une seule application suffit à laisser les lèvres brillantes et hydratées, vous pouvez en mettre autant de fois que désiré.

À l'approche de la saison estivale, le produit beauté connaît un tel succès que la majorité des couleurs sont en rupture de stock sur le site en ligne de la marque de cosmétique. Mais, on a réussi à mettre la main sur les plus belles teintes, encore disponibles sur Amazon!