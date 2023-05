Comment ouvrir le dialogue avec son ado pour parler de sujets difficiles ?

Dans certaines situations, il peut vous sembler difficile de discuter avec votre ado sans le brusquer ou le mettre mal à l’aise.

Eh oui, à l’adolescence, votre jeune pourrait avoir tendance à se tourner moins facilement vers vous pour se confier sur des sujets sensibles, comme les troubles alimentaires, la consommation d’alcool ou de drogue et l’intimidation, particulièrement s’il a l’impression qu’il pourrait vous décevoir.

Cette étape de l’individuation, où votre ado se distance volontairement de vous, est pourtant tout à fait normale et typique dans le développement de l’adolescence.

Forte de ses 30 années d’existence, Tel-jeunes vous offre un service d’aide professionnel et gratuit pour vous outiller et vous permettre d’épauler votre adolescent adéquatement en abordant des sujets plus difficiles.

Les troubles alimentaires : déceler les comportements de votre ado

Les comportements exagérés et extrêmes face à la nourriture, tels que l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie, peuvent entraîner des conséquences négatives sur la santé physique et psychologique des adolescents et sur leurs relations interpersonnelles.

Si vous soupçonnez un trouble de l’alimentation chez votre ado, la première étape consiste à consulter rapidement un professionnel de la santé pour éviter que la maladie s’aggrave.

À la maison, vous pourrez également adopter ces comportements pour prôner une attitude saine face à la nourriture :

Éviter de faire des commentaires sur le poids, l’apparence physique et l’alimentation.

Favoriser l’estime de soi en dehors de la beauté physique.

Encourager une alimentation saine et diversifiée.

Aider votre ado à s’interroger sur ce qui se cache derrière ses préoccupations.

Encourager votre jeune à se tourner vers des ressources professionnelles et des services d’aide pour obtenir un soutien personnalisé.

La consommation : engager un dialogue positif avec votre ado

La consommation d’alcool ou de drogue est un sujet que vous voudrez nécessairement aborder avec votre jeune, afin de l’aider à prendre des décisions éclairées et à assurer sa sécurité.

Avant de vous lancer dans cette conversation, il est important de réaliser que vous ne partagez peut-être pas les mêmes opinions que votre ado, mais qu’il peut tout de même vous faire confiance et que vous êtes ouvert à en discuter sans jugement.

Voici quelques conseils pour ouvrir le dialogue en tout respect :

Parler ouvertement de la consommation, de ses effets, de ses risques et de ses conséquences.

Échanger avec votre ado sur sa conception d’une consommation problématique et sur les avantages à consommer avec modération.

Aborder les moyens que votre jeune peut utiliser pour faire face à la pression des pairs.

Explorer avec lui les moyens d’assurer sa sécurité et de fixer ses limites s’il consomme.

Établir une liste de ressources spécialisées qui peuvent répondre à ses questionnements de manière plus précise.

L’intimidation : apprendre à reconnaître les signes pour mieux en discuter avec votre ado

Si vous pensez que votre jeune est victime d’intimidation à l’école ou en ligne, vaut mieux agir rapidement et travailler avec lui pour établir des pistes de solution.

Voici quelques gestes à poser pour le guider à travers cette situation délicate :

L’outiller pour qu’il puisse s’affirmer.

L’accueillir dans ses émotions et le féliciter d’en parler.

Lui dire qu’il n’a pas à vivre cette situation seul.

Discuter avec lui de la procédure mise en place par son école et l’inciter à se tourner vers un intervenant, en cas de besoin.

Même si la communication peut être parfois difficile, voici quelques astuces et pistes de réflexion pour vous aider à reconnecter avec votre ado :

1. Parler moins, écouter davantage

Peut-être avez-vous des inquiétudes liées aux comportements et aux attitudes de votre ado ? Votre niveau de stress pourrait vous inciter à verser plus facilement dans un ton accusateur ou dans le jugement, ce qui pourrait avoir pour effet d’amener votre jeune à se refermer plus. Les adolescents ont besoin de temps pour mettre des mots sur ce qu’ils vivent, alors il est important de les écouter réellement lorsqu’ils sont prêts à discuter.

2. Créer des moments de qualité dans l’informel

Que ce soit lors d’un souper à la maison, d’une activité sportive ou d’un trajet en voiture, tentez de créer des moments propices à la discussion, sans que le cadre soit intimidant. Ils vous permettront de maintenir et de solidifier le lien de confiance nécessaire pour que votre ado puisse partager avec vous des expériences plus difficiles.

3. Recommander d’autres ressources à votre ado

Dans certains cas, votre ado pourrait avoir besoin de ventiler auprès d’autres personnes, comme ses amis, des adultes de confiance dans son entourage ou des ressources confidentielles comme Tel-jeunes. Être parent d’un ado, c’est respecter son besoin d’indépendance, sans oublier que vous demeurez une figure de confiance et de sécurité inestimable dans la vie de votre jeune.

Peu importe le sujet que vous souhaitez aborder avec votre ado, n’hésitez pas à consulter le service d’aide professionnelle aux parents de Tel-jeunes pour être mieux outillé dans vos démarches.