Évitez le gaspillage alimentaire et faites des économies avec FoodHeroes

C'EST BON À SAVOIR - FoodHero est une application qui vous permet d’économiser entre 30 et 60% sur des aliments en surplus dans les supermarchés. Ces aliments sont frais, et en plus de faire des économies, vous évitez le gaspillage alimentaire.

Téléchargez l’application et indiquez votre localisation. FoodHero est partenaire de plus de 350 épiciers québécois dont Métro, IGA, Rachelle-Béry, Marché Traditions et Bonichoix. Vous sélectionnez ensuite vos aliments préférés et vous passez les chercher directement à votre épicerie. Une grande partie des denrées est congelée, ce qui vous permet de ne pas avoir à consommer les produits FoodHero le jour même. Par exemple, la viande congelée est fraiche pour encore 3 mois.

Pour plus d’informations, visitez: www.foodhero.com/fr