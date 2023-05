La meilleur teinture pour patio en bois traité

Le patio est au coeur des réceptions estivales, il est témoin de nombreux barbecues et des premières baignades estivales. Pour en préserver toutes les facettes et les souvenirs qui viennent avec, il est essentiel de le protéger avec une teinture de qualité.

Pour retrouver son lustre d’antan, le patio en bois traité doit être entretenu avec soin. Lorsqu'il s'agit de choisir le type de teinture pour teindre un patio en bois traité, il n'y a pas de réponse unique qui convienne à tous les cas. Le choix dépendra de plusieurs facteurs, tels que l'apparence souhaitée, les conditions climatiques et l'entretien que vous êtes prêt à effectuer. Il existe deux grands types de teinture, soit la teinture à l’huile et la teinture à l’eau ainsi que trois grands types de finition, soit transparente, semi-transparente et opaque.

Voici quelques considérations qui peuvent vous aider à prendre une décision éclairée :

Caractéristiques de la teinture à l'huile :

Les teintures à l'huile sont composées d'huiles, comme l'huile de lin qui, par la suite, est mélangée à des solvants et à des pigments. Ce type de teinture a l'avantage de pénétrer dans les fibres afin de protéger le bois traité contre l'humidité, les rayons UV et les intempéries.

De même, les teintures à l'huile offrent une finition plus riche, qui permet de mettre en valeur le grain du bois.

Il faut toutefois savoir qu'ils nécessitent une préparation minutieuse du bois. Les teintures a l'huile laissent une odeur forte pendant le processus de séchage.

Caractéristiques de la teinture à l'eau :

Comme son nom l'indique, les teintures à l'eau sont composées principalement d'eau, auxquelles on ajoute des résines et des pigments. En plus d'être respectueuses de l'environnement, elles ont tendance à être moins odorantes que les teintures à l'huile. De plus, elles sèchent rapidement, ce qui réduit le temps d'application.

Les teintures à l'eau offrent un fini translucide, légèrement plus clair, que celles à l'huile. Bien qu'elles offrent aussi une bonne protection contre les UV, elles nécessitent un entretien plus fréquent que les autres types d'huiles.

Les finis de la teinture :

Lorsqu'il s'agit de teintures pour bois, il existe différentes finitions, soit les teintures transparente, les semi-transparentes et les opaques. Les teintures transparentes sont idéales pour ceux qui souhaitent mettre en valeur les grains et reliefs naturels du bois, alors que les teintures opaques sont parfaites pour ceux qui souhaitent cacher les petites imperfections qui se retrouvent à la surface du bois.

Avant d'appliquer une teinture, il est recommandé de tester un petit échantillon sur une partie discrète du patio en bois ou même, sur une planche de test afin de s'assurer que la teinture choisie offre l'effet escompté.