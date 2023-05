TOP 10 des nouveaux mots les plus surprenants du Petit Robert 2024

Comme à chaque année, de nouveaux mots font leur grande entrée dans le dictionnaire. Ils proviennent tantôt d'un vocabulaire lié aux nouvelles technologie et de l'informatique, tantôt d'expressions couramment utilisées par les jeunes. Découvrez un TOP 10 des mots les plus surprenants et apprenez leur signification.

• À lire aussi: Voici les nouveaux mots (surprenants) du dictionnaire Larousse

• À lire aussi: Des livres incontournables à avoir sous la main pour la rentrée scolaire

La toute nouvelle édition du dictionnaire Le Petit Robert de la Langue Française 2024, dont la parution est prévue pour le 11 mai, ajoute 150 mots et nouvelles définitions.

On y retrouvera, bien évidemment, des mots en lien avec l'actualité, les nouvelles évolution technologiques et de la société, les enjeux environnementaux, mais aussi de nombreux anglicismes.

Notre équipe vous a préparé un TOP 10 des mots les plus surprenants qu'on pourra retrouver très bientôt dans les pages d'un nouveau dictionnaire.

TOP 10 des nouveaux mots les plus surprenants de 2024

1. Ghoster

Largement emprunté par les jeunes adultes, ce verbe fait son entrée dans le dictionnaire. Il veut dire quoi? Ghoster veut dire « rompre soudainement tout contact avec quelqu’un sans fournir d’explication », généralement dans le contexte d’une relation amoureuse.

2. Complosphère

Ce terme désigne la communauté complottiste. Le nom commun « complosphère » est utilisé notamment dans les médias en faisant référence à l'ensemble des sites Web qui prétendent informer en recopiant des informations non vérifiées et le plus souvent fausses.

3. Métavers

Selon Le Petit Robert 2024, le « métavers » est défini comme un « univers virtuel tridimensionnel persistant qui offre à ses utilisateurs, représentés par des avatars, une expérience interactive et immersive ».

4. Crush

Le « crush » est, dans le jargon des ados, un « coup de foudre », un « béguin ». On ne dit plus « avoir un faible » ou « un penchant » pour quelqu'un, mais plutôt « avoir un crush ». Autrement dit, ce mot est employé pour désigner une personne qui plaît à une autre.

5. Infonuagique

« Infonuagique » est un terme québécois pour traduire l’anglicisme « cloud », soit l'« ensemble des services informatiques (serveurs, applications, stockage, etc.) accessibles à distance par le réseau Internet. »

6. Mégenrer

Ce nouveau mot est bien de son temps. Autre nouveauté : le terme « mégenrer », qui signifie le fait d'attribuer volontairement ou non à une personne un genre dans lequel cette personne ne se reconnaît pas

7. Bader

Pendant francophone de l'expression anglaise « bad trip », le verbe bader s'ajoute aux nouveaux mots qui figureront sous peu dans un dictionnaire. Ainsi, on pourra maintenant dire « J'ai badé en raison d'une consommation excessive d'alcool », par exemple.

8. David Goudreault

Auteur bien de chez nous âgé de 42 ans, David Goudreault se taille lui aussi une place dans le Robert illustré, cinq ans après que Kim Thúy y soit apparue. On le décrit comme étant un « fervent défenseur de la langue française, notamment à travers ses spectacles, poèmes et romans, [qui] puise dans les racines du réel pour décrire sans concession des personnages marginaux et l’absurdité de la société ». Quel honneur!

9. Covidé, covidée

À la fois nom et adjectif, covidé est utilisé pour désigner tout simplement une personne atteinte de la COVID.

10. Spoiler

L’expression « spoiler » fait aussi son entrée dans le dictionnaire. Cela signifie révéler un élément clé de l'intrigue d'un film, d'une série ou d'un livre.

Pas de hasard dans le choix de ces mots

Saviez-vous que ce n'est pas le dictionnaire qui fait la langue? Qu’il s’agisse du Robert ou du Larousse, les nouvelles entrées servent avant tout à signaler l’usage pérenne de certains termes et expressions, ayant déjà fait leur arrivée dans le langage courant.

Si vous n'utilisiez pas déjà ces mots ou ces verbes dans vos conversations, commencerez-vous dès maintenant à les emprunter? À tout le moins, vous savez qu'ils sont maintenant acceptés et ce qu'ils signifient.