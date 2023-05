5 bonnes raisons de maintenir la Fête des Mères et des Pères

L'annulation de la Fête des Mères et des Pères dont il a récemment été question dans l'actualité a soulevé la controverse sur les réseaux sociaux. Voici donc 5 bonnes raisons pourquoi il ne faut pas annuler ces traditionnelles fêtes annuelles où on célèbre la parentalité.

• À lire aussi: Fête des Mères : 5 activités pour vivre un moment mère-fille

• À lire aussi: Voici une fantastique idée pour souligner la fête des Pères

Partant de bonnes intentions, l'initative d'enseignants du Centre de services scolaire de la Capitale de transformer en « Fête des parents » plutôt qu'en Fête des Mères et des Pères n'a pas reçu un très bon accueil.

5 bonnes raisons de célébrer la Fête des Mères et des Pères

1. Développer et entretenir le sentiment d'appartenance

Le fait d’encourager des traditions comme la Fête des Mères et des Pères contribue à développer et entretenir positivement le sentiment d’appartenance des enfants avec chacun de ses parents. Après le besoin de sécurité, c’est celui de l’appartenance qui suit en importance.

Tous s’attendent à faire une activité de bricolage dans la semaine qui précède et cela contribue à apporter du plaisir, mais aussi à développer leur capacité à donner à l’autre.

2. Aider l'enfant à exprimer ses émotions

Le simple fait de réaliser une activité de Fête des Mères et des Pères est une autre façon d'aider un jeune à exprimer ses émotions.

Que ce soit en disant : « Je t’aime gros comme l'univers et des poussières papa/maman » ou n'importe quelle autre comparaison qu'eux seuls peuvent inventer, c'est le contexte parfait pour apprendre à nommer ce qu'il ressent.

• À lire aussi: Voici où emmener votre maman pour vivre un moment magique avec elle à la fête des Mères

3. Obtenir de l'information importante

Par ailleurs, ces fêtes permettent aux parents d'obtenir des informations importantes de leur progéniture. « Maman, j'adore quand tu m'amènes à la piscine », par exemple.

Aussi banal cela puisse paraître, mais maman vient d'obtenir un magnifique levier d'intervention à cette simple affirmation. Y aviez-vous déjà pensé?

Pexels Mati Mango

4. Réduire les facteurs d'anxiété

Développement de leurs ressources internes, amélioration de leur capacité d'adaptation et gestion de leurs émotions sont autant de compétences importantes pour réduire les facteurs d'anxiété.

Si un enfant se trouve dans une situation de famille d'accueil, sans parent proche, le fait de le tenir à l'écart de cette fête signifierait que sa situation est terrible. Si terrible qu'il vaut mieux ne même pas l'évoquer.

• À lire aussi: Rentrée scolaire, stress et anxiété : comment gérer ?

5. Éviter la stigmatisation

Annuler la Fête des Pères et des Mères ne ferait qu'accentuer la stigmatisation de la situation de ces enfants. Il se peut très bien qu'un garçon ou qu'une fille, enfant ou adolescent, vive de la tristesse ou des émotions négatives, mais pourquoi ne pas le/la laisser les vivre?

En effet, les enfants doivent (malheureusement) vivre de la tristesse pour arriver à la gérer.

Bien que cela puisse être difficile à voir à travers les yeux d'un adulte, il vaut mieux leur fournir les outils pour faire face à leur situation. Ainsi, on les rendra plus fort et moins impuissant à la fois.

Ils apprendront à composer avec les éléments qu'ils ne peuvent pas contrôler.

Un modèle maternel et paternel

Tout enfant a besoin d’avoir un modèle maternel et paternel. Ce rôle peut être joué par n’importe qui choisit par l’enfant dans son cœur pour remplir ce besoin.

Peu importe le genre de la personne qu’il aura choisi. L’important est qu’il s’identifie à un modèle signifiant pour sa structure affective.

On n’a qu’à penser aux familles homoparentales qui jouent parfaitement les deux modèles! On peut aussi penser aux solo-mamans qui ont choisi d’avoir un enfant sans partenaire et qui veillent à répondre d’une manière adéquate au besoin d’avoir dans l’entourage de l’enfant un modèle paternelle.

Ces enfants vivront toute leur vie avec leur modèle familial singulier et devront apprendre à s’identifier et à s’adapter à leur système parental.