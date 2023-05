Parce qu'ils régulent l'énergie physique et psychologique, les chakras jouent un rôle essentiel à travers l'ensemble du corps. Ces sept centres d'énergie, dont les enseignements sont transmis par la médecine ayurvédique, sont associés à des couleurs. Découvrez la couleur des chakras et leur signification.

Les chakras sont des centres d'énergie qui régissent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Selon la tradition hindoue, les sept chakras principaux sont situés de façon stratégique, allant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Chacun d'eux joue, tour à tour, un rôle spécifique. De même, chacun d'eux possède une couleur qui lui est propre et qui correspond à une vibration énergétique.

Dans la vie de tous les jours, les couleurs agissent comme des stimulateurs visuels, permettant d'activer notre système nerveux ainsi que certaines parties de notre cerveau. Puisqu'elles ont la capacité d'influencer notre humeur, nos émotions et nos pensées, elles influencent aussi nos chakras. Elles permettent de nous guider dans les séances de méditation et de visualisation.

La couleur des chakras et leur signification :

1. Le chakra racine correspond à la couleur rouge :

Le tout premier chakra est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Le chakra racine est lié à nos besoins physiques fondamentaux, tels que le besoin de se nourrir et de se loger. Celui-ci est associé à la couleur rouge, qui représente la stabilité, la sécurité et la connexion à l'élément de la Terre. Le rouge fait aussi référence à la notion de danger. Il nous donne l'impulsion nécessaire pour fuir le danger et le courage souhaité pour l'affronter.

2. Le chakra sacré correspond à la couleur orange :

Le chakra sacré, situé dans la région du bas-ventre, quelques centimètres sous le nombril, est représenté par la couleur orange. Cette couleur est associée à la créativité, à la passion et à la sexualité. Ce chakra, intimement lié à nos organes reproducteurs, est aussi lié à nos émotions, à notre désir et à notre capacité à ressentir du plaisir. L'orange fait aussi référence aux capacités à communiquer et à la confiance en soi.

3. Le chakra du plexus solaire correspond à la couleur jaune :

Le troisième chakra, situé dans la région de l'estomac, au centre du plexus solaire, est associé à la couleur jaune. Cette couleur concerne l'identité individuelle, l'affirmation de soi et, par le fait même, la confiance en soi. Ce chakra est lié à notre capacité à prendre des décisions, à affirmer nos opinions et à assumer notre personnalité. La couleur jaune fait aussi référence à la réussite personnelle et professionnelle.

4. Le chakra du cœur correspond à la couleur verte :

Le quatrième chakra, celui du cœur, est situé au centre de la poitrine. Puisqu'il est situé à mi-chemin entre les trois chakras inférieurs et les trois chakras supérieurs, il joue un rôle de modérateur, qui permet d'atteindre l'équilibre. Le chakra du coeur correspond à la couleur verte, qui nous parle d'amour inconditionnel, de compassion et d'harmonie. Le vert invite à tisser des relations sincères, avec soi et avec les autres.

5. Le chakra de la gorge correspond à la couleur bleue :

Le chakra de la gorge est associé à la couleur bleue. En raison de l'endroit où il est situé, il est considéré comme le centre de la communication, de l'expression de soi, mais aussi de l'écoute. La couleur bleue appelle à plus de clarté d'esprit et d'authenticité. Celle-ci est donc liée à la capacité d'exprimer sa vraie nature et à celle de communiquer clairement ses besoins. Cette couleur offre aussi l'écoute et l'ouverture nécessaire à la communication.

6. Le chakra du troisième oeil correspond à la couleur indigo :

Le chakra du troisième œil se situe au centre du front, entre les deux yeux et l'arcade sourcilière. Correspondant à la couleur indigo, ce chakra est considéré comme le centre de l'intuition, de la lucidité et de la pleine conscience. La couleur indigo est aussi associée à la capacité de voir au-delà de ce qui nous est montré, en nous permettant d'accéder à des visions et à des connaissances plus profondes.

7. Le chakra de la couronne correspond à la couleur violette :

Situé au sommet de la tête, le chakra de la couronne est l'ultime et dernier centre énergétique du corps. Associé à la couleur violette, celui-ci symbolise la spiritualité et la connexion universelle. Le violet permet aussi d'atteindre une ouverture spirituelle, qui apporte plénitude, sérénité et paix intérieur.