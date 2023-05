Malgré sa timidité, Diane a beaucoup d'amour à offrir à une nouvelle famille

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettront à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. Une fois qu'elle a surmonté sa timidité, Diane saura conquérir votre coeur!

Curieux d'en connaître davantage sur cette chienne? Voici ce que Diane aimerait que vous sachiez!

Je suis Diane, une chienne timide qui a besoin de temps et d’espace pour se sentir pleinement en confiance. Le personnel et les bénévoles du refuge me décrivent comme expressive, curieuse et énergique!

Même si j’ai déjà 1 an, je suis encore jeune et il me reste plein de choses à apprendre. Il faudra, par exemple, que je me familiarise graduellement et positivement avec la marche en laisse, la relaxation, la solitude et la rencontre avec de nouvelles personnes. Comme si j’étais un chiot!

Depuis mon arrivée à la SPCA de Montréal, j’ai beaucoup progressé, mais ma future famille devra savoir déceler mes signaux d’inconfort et apprendre à respecter mes limites. Comme je suis gourmande, et très motivée par les gâteries, j’ai un excellent potentiel d’apprentissage.

Je serai aussi ravie de vous accompagner à l’extérieur pour avoir la chance d’utiliser mon nez et découvrir de nouvelles odeurs. J’apprends présentement à marcher correctement en laisse, mais ce n’est pas encore tout à fait gagné; il faudra continuer mon entraînement. Sachez également que si je suis confrontée à trop de stimuli en même temps, j’exprime clairement mon malaise. Dans ce cas, j’ai besoin de prendre de la distance pour me sentir mieux.

Je cherche une famille sans petits animaux, car je pourrais vouloir les chasser. Vous vous doutez donc qu’un milieu de vie calme assorti d’une routine réconfortante qui me permettra de continuer mes apprentissages serait parfait pour moi. Idéalement, j'aimerais vivre dans un quartier peu fréquenté, en banlieue ou à la campagne.

Qu’attendez-vous pour venir me voir et m’accueillir chez vous? Découvrez le portrait complet de Diane.

Pour obtenir l’adresse du refuge et en connaître les heures d’ouverture, visitez le www.spca.com/adoption.