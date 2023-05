Voici la piscine DIY à moins de 1 000 $ dont tout le monde parle

Si vous n'avez pas encore vu ou entendu parler de cette fameuse piscine ou spa DIY qu'il est possible de fabriquer soi-même pour moins de 1 000 $, on vous dit tout que ça vous prend pour vous rafraîchir cet été.

L'ajout d'une piscine dans la cour arrière peut s'avérer onéreuse considérant qu'on se baigne seulement quelques mois dans l'année au Québec.

Voilà qu'une nouvelle tendance DIY s'installe en matière de piscine et de spa! Vous pourriez ainsi avoir un coin d'eau pour vous rafraîchir durant les plus chaudes journées de l'été, et ce, pour seulement quelques centaines de dollars.

Courtoisie Instructables

Vous êtes plutôt du type frileux? Pas de problème! Convertissez ce même projet en spa à la place.

Vous pourrez en profiter en prévision des journées plus froides qui suivront à l'automne.

Courtoisie stocktankstore.be

Une piscine dans une cuve en acier

Vous avez bien lu! Il suffit simplement de se procurer une assez grande cuve en acier galvanisé, aussi appelée un réservoir de stockage ou en anglais « stock tank pool ».

Règle générale, cette cuve est utilisée sur les fermes et dans les écuries. Les agriculteurs les utilisent pour y mettre de l'eau ou de la nourriture destinée aux animaux.

Courtoisie Parker's Building Supply

Il en existe une foule de modèles et de formes selon votre préférence et la disposition de la cour arrière. Que vous souhaitiez avoir une piscine dans une cuve ovale, ronde ou plus allongée, vous trouverez chaussure à votre pied chez l'un des nombreux fabricants de réservoir.

Loin d'être aussi spacieuse qu'une piscine hors terre conventionnelle, cette solution reste une belle alternative pour faire plaisir aux enfants et pour se tremper la grosse orteil quand ça nous le dit!

Courtoisie Salt Shack Backyards

Comment faire une piscine avec une cuve en acier

Voici quelques étapes nécessaires pour réaliser ce DIY de piscine :

Déterminer l'endroit où elle sera positionnée : Optez pour un endroit plat pour installer votre bassin. Vous aurez besoin d'un endroit suffisamment ensoleillé pour que l'eau reste chaude. Choisissez un endroit avec un accès à l'électricité pour la pompe de la piscine. De plus, pensez au poids, car un réservoir rempli d'eau et de personnes peut devenir très lourd. Vous pourriez même installer une fondation faite de pavé, de pierres concassées ou de béton. Choisir le type de cuve : Le choix du style et de la taille du réservoir sont des éléments à prendre en compte lors de la création de votre piscine. Le métal galvanisé est très répandu, mais il existe également des bassins en plastique. Les bassins en métal nécessitent peu d'entretien et réchauffent l'eau plus rapidement par temps ensoleillé. Ils sont également lourds et peuvent rouiller. Les cuves en plastique sont plus légères, mais se fissurent aussi avec le temps. Un réservoir de 6 à 8 pieds de diamètre conviendra très bien pour deux ou quatre personnes. Ajouter une pompe de piscine : Commencez par nettoyer soigneusement le réservoir. Frottez-le avec de l'eau savonneuse ou utilisez un nettoyeur haute pression. Ajoutez ensuite une petite pompe de piscine pour filtrer l'eau et empêcher la formation d'algues. Sceller et remplir la piscine : Remplissez d'eau la piscine tout en vérifiant l'étanchéité de l'ensemble du réservoir. Marquez les fuites éventuelles, puis videz le réservoir. Appliquez un silicone imperméable à l'intérieur et à l'extérieur du réservoir pour colmater les fuites, s'il y a lieu. Laissez le produit sécher complètement avant de remplir le réservoir avec de l'eau. Vérifiez à nouveau s'il y a des fuites, puis répétez l'application du produit d'étanchéité si nécessaire. Enfin, branchez la pompe et assurez-vous que tout fonctionne correctement.

Envie de la peindre? C'est tout à fait possible. Utilisez de la peinture pour acier galvanisé et laissez aller votre créativité.

Courtoisie Lolly Jane

Votre piscine dans une cuve deviendra vite l'attraction du quartier.

Courtoisie heywandererblog.com

Le pour et le contre d'une piscine dans une cuve

Le plus grand avantage de ce type de piscine est bien entendu son côté économique. On s'en tire en bas de 1 000 $ et peut-être même moins. Cela comprend la pompe, le filtre et les accessoires nécessaires à la réalisation du projet DIY.

Toujours dans la lignée des coûts, le fait de choisir une cuve en métal vous fera sauver gros. Pourquoi? Le métal étant un bon conducteur de chaleur, celui-ci se chargera de réchauffer l'eau grâce aux chauds rayons du soleil.

De plus, son format est idéal pour les petites cours arrières et les endroits exigus. On adore le fait qu'on peut les intégrer à pratiquement n'importe quel type d'aménagement... ou même les enfouir, un peu comme une piscine creusée.

Courtoisie homemaking.com

Impossible de passer sous silence le côté plus écologique de ce type de piscine. D'abord, elle contient beaucoup moins d'eau que piscine standard. La planète vous dit merci!

En contrepartie, il y a tout de même quelques points négatifs à ce DIY dont il faut tenir compte avant de se lancer.

Le poids de la cuve rempli doit être considéré avant de débuter le projet. Par ailleurs, il faut absolument traiter l'eau comme on le ferait avec une piscine. Sinon, il y a fort à parier que la cuve attirera les moustiques et que des algues se développeront par la suite.

Les cuves, en métal ou en plastique, ont leurs propres limites. Le métal peut rouiller ou présenter de la corrosion au fil du temps. Le plastique, quant à lui, peut se fissurer et laisser écouler de l'eau.

Courtoisie TANKKD Portugal

Où acheter une cuve en acier

Si cet article vous a donné envie d'en fabriquer ici, on vous recommande de magasiner en ligne ou de vous tourner vers les fabricants ou les distributeurs d'équiquements agricoles.

Certaines quincailleries québécoises en vendent ou peuvent les commander pour vous. Il suffit de vous rendre au magasin le plus près de chez vous.

Cuve ovale Tarter

Cette auge de 170 galons mesure 2 x 2 x 6 pi (H x la x L).

Courtoisie Home Hardware

Prix : 499,99 $ chez Home Hardware

Réservoir ovale Tarter

Ce réservoir rond de 390 gallon vous fera une très belle piscine de cuve d'acier.

Courtoisie Global Industrial

Prix : 785 $ chez Global Industrial

Réservoir rond Hastings

Solide et facile à nettoyer, ce réservoir en acier galvanisé est parfait pour accueillir une piscine ou un spa!

Courtoisie Livestock Equipment