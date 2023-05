Voici quoi faire avec vos cheveux de bébé rebelles

Si on rêve tous d'avoir une peau de bébé, on craint tous d'avoir des cheveux de bébé indomptables. Si vous ne savez plus quoi faire avec eux, on vous fournit quelques trucs et astuces pour vous réapprendre à les aimer.

Qu’est-ce que les cheveux de bébé?

Aussi appelés « baby hair » en anglais, ce sont de petits cheveux très fins et fragiles (et surtout rebelles!) qui se trouvent la plupart du temps sur le haut du front, sur le bord des tempes ou au niveau de la nuque.

C'est en raison du fait qu'ils ressemblent beaucoup à des cheveux de bébés tellement ils sont fins qu'on les appelle ainsi.

En plus d'être difficiles à dompter, ils réclament des soins tout particuliers pour arriver à avoir l'air coiffés.

Certaines femmes assument tellement leur cheveux de bébé qu'elles vont même jusqu'à les stylister pour mettre en valeur leur coiffure, mais ce n'est pas donné à toutes.

Les cheveux de bébé peuvent être pour certaines femmes un véritable complexe, si bien qu’elles souhaitent à tout prix s’en débarrasser.

Sachez que tous les types de cheveux peuvent être touchés : crépus, lisses, frisés, abimés, sains, fins, épais, etc.

Est-il possible de se débarrasser de ses cheveux de bébé

D'abord, évitez à tout de prix de les couper ou de les arracher. Dans tous les cas, ce sera une fausse bonne idée, car ils vont revenir et seront plus forts, plus longs, plus dru et en plus grande quantité.

La meilleure solution réside dans le fait de les accepter. Plus facile à dire qu'à faire, certes! Sachez qu'il existe de multiples façons de les camoufler à l'aide de produits conçus à cet effet.

Comment prendre soin des cheveux de bébé

Les cheveux de bébé chez l'adulte nécessitent un soin particulier pour les renforcer et les protéger.

Voici donc quelques bonnes habitudes à adopter dans votre routine capillaire si vous en possédez :

Hydratez-les en appliquant quotidiennement une huile ou un spray nourrissant ;

Faites un masque capillaire une fois par semaine pour nourrir et renforcer le cheveu ;

Évitez les coiffures trop serrées qui risquent de casser leur fibre capillaire fragile ;

Attendez que vos cheveux soient secs pour procéder au coiffage avec un sèche-cheveux ou un fer plat ;

Appliquez une protection UV capillaire en cas d’exposition prolongée ;

Privilégiez un coiffage sur cheveux mouillés pour limiter la casse ;

Faites un démêlage doux avec une brosse à grosses dents ou en poils de sanglier ;

Utilisez une brosse à dents pour les plaquer et les discipliner.

Comment discipliner les cheveux de bébé

Plaquer ses cheveux de bébé

Il est suggéré de discipliner les cheveux de bébé en plaquant sur le crâne. À l’aide d’une petite quantité de laque ou d'une noisette de gel, plaquez les petits cheveux à l’aide d’une brosse à cheveux, une brosse de mascara ou d’une brosse à dents.

Aplatir les cheveux de bébé

Avec des cheveux bouclés ou ondulés, vous pouvez appliquer une petite quantité d’huile végétale sur vos cheveux de bébé. Prenez ce que vous avez à la maison entre de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile d’argan, d'amande douce, de jojoba, d'avocat, etc.

Laissez agir environ 1h30 et vous pouvez laver les cheveux en effectuant votre shampoing et revitalisant habituel. Séchez-les, effectuez un démêlage et admirez le résultat : des « baby hair » facilement maitrisables, des cheveux plus souples, plus brillants, soyeux et pleins de vitalité!

Mettre un foulard en soie dans ses cheveux

Enfin, mouillez vos cheveux et attachez un foulard en soie autour de votre tête pendant plusieurs minutes. Étrange, non? C'est que la soie est une matière qui a la particularité de préserver l’hydratation du cheveu.

Ce simple geste devrait vous permettre de conserver votre coiffure tout au long de la journée, sans voir apparaître les cheveux de bébé rebelles. Cette astuce est particulièrement appréciée chez les femmes aux coupes afros avec des cheveux frisés ou crépus.

Des produits utiles pour dompter les cheveux de bébé

En conclusion, osez assumer vos cheveux de bébé! Certaines célébrités n'hésitent pas à les afficher fièrement sur les passerelles.

Saviez-vous qu’ils étaient à la mode dans les années 1920, puis dans les 70 et 90. Aujourd’hui encore, ce style perdure, alors pourquoi vouloir à tout pris les cacher?