Essayez cette superbe recette de bouts de côtes de boeuf, concoctée avec des aliments du Québec par Chef Hugo Saint-Jacques . Pour plus d’informations, visitez alimentsduquebec.com et famillefontaine.ca .

Bouts de côtes de bœuf façon Bandito braisées et fumées au BBQ

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 4 heures

Temps de marinade : 12 heures

INGRÉDIENTS

Côtes courtes de bœuf:

Jus de cuisson pour braisage :

1 oignon émincé

2 carottes pelées et émincées

3 branches de céleri émincées

3 gousses d’ail

2 feuilles de Laurier

5 branches de thym frais

1⁄2 tasse (125ml) de sauce soja faible en sel

1⁄4 tasse (60ml) de cassonade

2 tasses (250ml) de bière rousse du Québec

2 tasses (500ml) de bouillon de bœuf

3 c. à soupe (45ml) de pâte de tomates

Garniture :

Quantité suffisante de salade d’inspiration

Quantité suffisante de frites maison

Quantité suffisante de légumes aux choix

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 325°F. (Ou le BBQ en laissant une zone de cuisson indirecte). À l’aide d’un couteau bien affuté, séparer les côtes entre les os pour obtenir 4 portions égales. À l’aide d’une ficelle de boucher, ficeler les côtes avec 3 bouts de ficelles pour bien tenir la viande en place.

Étape 2 : Ensuite, badigeonner les côtes de sauce hoisin et les enrober de la marinade sèche, BBQ RUB MTL BANDITO. Disposer les côtes dans un sac réutilisable. Réfrigérer 12 heures pour laisser pénétrer la saveur des épices.

Étape 3 : Dans un grand rondeau à fond épais (ou cocotte) saisir les côtes dans un filet d’huile pour les colorer. Retirer les ensuite dans une assiette et ajouter dans le gras de cuisson, la mirepoix de légumes pour les faire suer. Ajouter aussi les gousses d’ail, le thym et les feuilles de laurier. Ajouter aussi la cassonade, la sauce soja et la pâte de tomates. Bien enrober les légumes de ces aromates.

Étape 4 : Disposer les côtes sur les légumes puis mouiller avec la bière et le bouillon de bœuf. Couvrir, amener à ébullition, puis enfourner pour 3 heures à 325°F.

Étape 5 : Retirer ensuite les côtes sur une plaque de cuisson et réduire la sauce pour la rendre sirupeuse puis l’assaisonner de sel et poivre et réserver.

Étape 6 : Pour la finition à l’aide d’un diffuseur de fumée, finir les côtes au BBQ du côté de cuisson indirecte (à 300°F) pour 30 à 45 minutes, en laissant l’essence de fumée de votre choix (Mesquite, Hickory, Érable) parfumer vos côtes de ce doux parfum. Badigeonner les côtes avec la sauce de temps en temps pour les garder bien humide et laquées. Servir avec votre accompagnement désiré en n’oubliant pas de retirer les ficelles de vos côtes.