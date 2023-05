Des bonnes bouteilles pour la fête des mamans!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un émoustillant et festif crémant exclusivement fait de chenin blanc!

Crémant de Loire

Barbule - Domaine des Grandes Espérances

Loire - France

Code : 14439129

Prix : 25,95 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.6 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : Des canapés à base de pâte feuilletée, de poisson, de fromage ou de fruits de mer.

Cet excellent mousseux ligérien est une autre réussite de ce domaine qui met en bouteille de très bons blancs, mais également un vin de macération qui est vraiment impeccable et qui se nomme Le Génie Orange. Cette bulle fera un « hit » lors du brunch de la fête des mères ! La bouteille pourra aussi attendre encore 18 à 24 mois bien allongée dans la noirceur de votre réserve.

2. Un délicat et imprégnant vin rosé qui fera le bonheur de nombreusesmamans !

Costières de Nîmes 2022

Château Grand Escalion

Rhône - France

Code : 12843128

Prix : 17,60 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 165 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.2 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : Une soupe froide de style gaspacho, des croûtons bruschettas ou une entrée de tomates et de fromage bocconcini.

Voici un autre bon rosé de la partie sud de la vallée du Rhône ! On a ici du grenache et de la syrah à part quasi-égale dans l'assemblage. Un produit sensuel, caressant, tout en finesse et en texture qui posséde des courbes bien élancées. Les mariages avec les plats seront nombreux, car il s'agit d'une cuvée hyper caméléon. Très bon dès maintenant ou lors des 2 années suivant son achat.

3. Un rouge nature issu d'une culture biologique !

Côtes de Bourg 2020

Sans Soufre Ajouté - Vignobles Béchet Fougas

Bordeaux - France

Code : 14786091

Prix : 22 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer une bonne demi-heure en carafe.

À déguster avec : des saucisses de gros gibier à poil ou des côtelettes de porc sauce BBQ.

Les crus bordelais qui ne sont pas sulfités sont bien rares sur notre marché. On retrouve du merlot à 80 % et 20 % de cabernet sauvignon dans ce rouge aux saveurs intenses et affirmées. N'ayez pas peur d'allonger 2-3 bouteilles dans votre cellier pour quelques années car celui-ci est fougueux de jeunesse et bourré de fruit ! Donc non, il n'y aura aucun problème à laisser vieillir ce genre de flacon pour encore 4 voire 5 ans.