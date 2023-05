Suggestions de lecture pour la fête des Mères

Frédérique Dufort propose différents livres parfaits à offrir à notre maman ou à s’offrir à soi-même.

1- Du haut de la falaise

Claude Coulombe

Éditions JCL

Le destin fait son œuvre dans la rencontre de Léonie et Théodore, deux jeunes issues de familles qui ne pourraient être plus différentes. La première vit dans la pauvreté, mais le bonheur d’un noyau tissé serré, tandis que le deuxième est issu d’un foyer cossu ou l’argent, le pouvoir et la méprise mènent le monde... Pourtant, cela n’empêchera pas les deux jeunes de tomber amoureux, dans cet hôtel si connu, en haut de la falaise.

Les histoires des St-Martin et des Mackay s’entrecroisent au fil des chapitres, nous permettant de garder un rythme de lecture très agréable. De plus, l’époque (1930), les détails historiques et les références au Vieux-Québec nous permettent de bien nous situer et de nous imaginer dans ces rues que la plupart d’entre nous avons déjà foulées.

2- Les inconnues de l'île d'orléans

Sonia Alain

Les éditeurs réunis

Mai 1792. À l’heure de la grande révolution, Les Grandmaison n’ont d’autre choix que de fuir la France par bateau, laissant derrière eux terres, fortune, et une partie de leur honneur. Ils éliront domicile à l’île d’Orléans, devenant ainsi les étrangers sans titres de noblesse, une bénédiction pour Anne-Françoise qui croit échapper au mariage arrangé par son père, à un fiancé absolument ignoble. Comment faire sa place dans le monde, alors que tu n’as jamais connu « le vrai monde ». Ses voisins deviendront rapidement des amis, et des protecteurs puisque le danger est plus près qu’on ne le croirait.

Les descriptions, l’utilisation des noms de ville de l’île, le sentiment d’impuissance face à l’injustice (et la mysoginie), la force d’une femme de cette époque ; la plume de Sonia Alain nous permet de nous attacher non seulement aux personnages, mais aussi à l’ensemble de l’univers qu’on reconnait si bien.

3- Ma famille recomposée

Marie-Krystel Gendron

Les éditeurs réunis

Écrire une chronique sur la vie, lorsque la tienne ne fait plus tellement de sens ; pas évident ! Suite à une rupture éprouvante, Laura se laisse convaincre de s’inscrire sur un site de rencontre afin de mettre un peu de piquant dans sa vie sentimentale (et sexuelle, on ne se le cachera pas). Après de nombreux rendez-vous infructueux (ou qui feront de bonnes histoires à raconter à sa meilleure amie), Laura tombe sur Olivier, l’homme qu’elle n’espérait plus. Mais est-elle prête à faire partie d’une famille recomposée ?

Est-elle prête (tout court), à retrouver l’amour ?

Drôle, touchant, se lit d’un coup : c’est une chicklit parfaite pour l’été !

4- Elle investit- bâtir sa richesse grâce à la bourse

Karman Kong

Les éditions du journal

Le cours qu’on aurait dû avoir au secondaire. Comment gérer son argent et bien l’investir afin de le faire fructifier? Les explications, trucs et conseils d’une femme qui a des réponses à ces fameux points d’interrogations dans le regard lorsqu’on parle de marché boursier. Très présente sur les réseaux sociaux, ElleInvestit est devenue une référence pour les femmes qui veulent mieux comprendre leurs finances personnelles et s’attaquer à l’investissement. Un livre pour nous donner plus de chances de réussir à atteindre nos objectifs financiers, ou simplement afin d’apprendre à mieux gérer nos sous (et parfois constater toutes nos dépenses).

5- À côté de la track

Karine Glorieux

QA

La charge mentale. La roue qui tourne sans arrêt. Le petit hamster qui va trop vite... et qui finit par prendre une débarque ; bonjour burnout. Malgré les échecs dans sa vie de couple et certains rêves brisés, Manu a toujours cru qu’être mère la comblait. Puis les enfants sont entrés à l’école et elle a repris le rythme de vie effréné du « avant bébé » : routine, boulot, repas quand on y pense (et qu’on a le temps), encore du boulot, woups c’est l’heure d’aller chercher les enfants chez leur père, ménage, devoir, encore un peu de boulot avant dodo et REPEAT.

Puis un jour, avant d’embarquer dans l’avion pour le travail, Manu fait une crise de panique dans les toilettes de l’aéroport en réalisant qu’elle a oublié une boîte à lunch dans l’auto. C’est la fin, le pilote automatique décide que le compteur est à zéro. POUR UNE BOÎTE À LUNCH. On lui diagnostique un trouble de l’adaptation, on lui prescrit des antidépresseurs et on lui dit d’aller faire des choses qu’elle aime pendant qu’on la met sur un arrêt forcé de travail. Mais MANU, arrêter de travailler ? Ni ses parents, ni l’ex, ni ses amies, ni elle n’y croient. Jusqu’au moment où elle réalise que son corps et sa tête eux se sont entendus avec le psy. Alors elle n’aura d’autres choix que... d’arrêter ?

Une histoire où le personnage joue avec le feu de la performance constante et se brûle, comme beaucoup d’entre nous, à vouloir être la meilleure dans tout... oubliant du coup le plus important : qui elle est.

Disons que le personnage de Manu risque de résonner chez bien des femmes qui essaient de toujours tout faire, sur le pilote automatique, sans jamais s’écouter...

6 - En attendant le psy

Isabelle Soucy

Éditions de l'homme

Parce qu’avant d’en arriver au burnout, à la dépression et au « JE SUIS PU CAPABLE D’EN PRENDRE », on devrait pouvoir accès à de l’aide non ? C’est suite à la grande hausse des demandes en psychothérapie qu’Isabelle Soucy a constaté le besoin criant d’une population qui veut prendre soin de sa santé mentale, mais qui se retrouve sur la longue liste d’attente... alors que c’est dans le présent qu’on a besoin d’un suivi ! Rempli de recherches, de statistiques, d’exemples concrets et de trucs à mettre en pratique dans le quotidien, ce guide est la pour vous offrir un appui là, aujourd’hui, « en attendant le psy ».

7 - Cuisiner l'été

Cassandra Loignon

Pratico Éditions

Beau, coloré, à faire saliver ! Le nouveau livre de Cassandra Loignon est enfin sorti, comme le soleil à l’extérieur. La section Tacos nous donne envie de tous les essayer, sans parler des cocktails fruités, des fruits de mer et des magnifiques entrées.... ÇA SENT L’ÉTÉ!