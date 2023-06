Fatigue chronique et prise de poids : souffrez-vous d’hypothyroïdie ?

Toute petite et en forme de papillon, la glande thyroïde, située à la base du cartilage thyroïdien (pomme d’Adam), joue un rôle important dans le maintien de notre santé, soit en produisant et sécrétant des hormones qui sont reliées à différentes fonctions du corps.

En effet, ces hormones influencent, entre autres, le rythme cardiaque, la force des muscles, la mémoire, le poids ainsi que le niveau d’énergie, en plus d’avoir un impact sur le système reproducteur.

Mais qu’arrive-t-il lorsqu’il n’y a pas assez d’hormones ? Comme la glande thyroïde est responsable de notre métabolisme, notre corps subit automatiquement un dérèglement qui peut avoir plusieurs conséquences sur notre bien-être.

Cette condition, appelée hypothyroïdie, est bien souvent méconnue et parfois non diagnostiquée. En effet, on estime qu’au moins un Canadien sur 10 souffre de troubles liés à la glande thyroïde.

Qu’est-ce que l’hypothyroïdie ?

Lorsque la glande thyroïde ne produit pas assez d’hormones, le fonctionnement du corps ralentit, causant ainsi plusieurs effets sur la santé et le bien-être.

L’hypothyroïdie est plus courante chez les femmes et apparaît souvent après l’âge de 45 ans. Selon une étude menée sur le sujet, près de la moitié des personnes atteintes par un trouble de la glande thyroïde ne sont pas au courant de leur condition et dans environ 90 % des cas, elles souffrent d’hypothyroïdie.

Dans l’éventualité où votre glande thyroïde produirait un excès d’hormones thyroïdiennes, vous pourriez faire de l’hyperthyroïdie. Plus rare, cette condition se caractérise par une accélération de la majorité des fonctions du corps humain.

Comment reconnaître les symptômes ?

Getty Images/iStockphoto

De nombreux symptômes peuvent apparaître lorsque la glande thyroïde fonctionne au ralenti, ce qui peut nous mettre la puce à l’oreille.

Parmi les plus courants, on relève une fatigue persistante, une intolérance au froid, un gain de poids, de la constipation, une sécheresse de la peau et même la perte de cheveux. Ces symptômes peuvent facilement être associés à d’autres maladies par erreur, c’est pourquoi il est important d’en parler avec son médecin.

Vous pensez que cela pourrait être votre cas ? Il est possible de répondre à un questionnaire d’autoévaluation en ligne, qui vous permettra de mieux comprendre si vos symptômes sont reliés à l’hypothyroïdie.

Des pistes de solution pour remédier à la situation

L’hypothyroïdie peut être diagnostiquée à l’aide d’un bilan sanguin. Par conséquent, la Fondation canadienne de la Thyroïde du Canada recommande de faire des tests sanguins tous les cinq ans, et ce, dès l’âge de 35 ans.

Heureusement, l’hypothyroïdie est une maladie qui est relativement facile à traiter. Une fois prise en charge, les symptômes de l’hypothyroïdie peuvent disparaître rapidement, permettant au corps de retrouver son fonctionnement normal et optimal pour atteindre à nouveau le bien-être désiré.

Pour mieux comprendre la maladie et ses symptômes, visitez le thyroidsymptoms.ca, qui vous donnera les réponses aux questions les plus couramment posées, en plus de mettre à votre disposition des vidéos éducatives ainsi qu’un questionnaire d’autoévaluation.